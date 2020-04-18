Предупреждение от школ: родителям грозят статьей за нарушение самоизоляции

В Барнауле родительские чаты начали взрываться от сообщений о санкциях за нарушения ребенком самоизоляции. Учителя пересылают родителям документ от городского комитета по образованию, в котором жирным написано: «С 15.04.2020 усилены меры по патрулированию улиц города сотрудниками органов внутренних дел. Сегодня нахождение вне дома (на улицах города) рассматривается как нарушение режима самоизоляции и влечет за собой административную ответственность по ч.1, ст. 20.6.1 КоАП. Настоятельно рекомендуем ограничить пребывание ваших детей на улицах города как в дневное, так и в вечернее время. Выходить из дома только в случаях крайней необходимости».

Документ подписан заместителем председателя комитета по образованию Н.А. Михальчук, но выглядит как фейк - бланк неофициальный, печать отсутствует.

Учителя пересылают родителям документ от городского комитета по образованию.

Мы связались с городским комитетом по образованию. Наталья Михальчук подтвердила, что такой документ действительно существует и носит официальный характер:

– Документ создан по поручению администрации города Барнаула и согласован с ГУ МВД России по Алтайскому краю. Сейчас на улицах наблюдается большое скопление людей, школьники собираются группами. Сотрудники полиции будут останавливать детей на улицах и связываться с родителями. За нарушение режима самоизоляции последуют предупреждения и штрафы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю опровергли официальность этого письма:

– Этот документ не был согласован с нашим Управлением. С 15 апреля никак дополнительно не усиливались меры по патрулированию улиц. ППС и ДПС работают в прежнем режиме. С 1 апреля мы увеличили их количество на улицах в полтора раза, с тех пор изменений не было. Все рейды носят рекомендательный характер. Если сотрудники останавливают ребенка на улице, то лишь выясняют, куда он направляется, проводят беседу и контролируют, чтобы он вернулся домой.

Сотрудники полиции также призывают не подвергать себя и своих детей опасности и соблюдать режим самоизоляции, но штрафы родителям пока не грозят. К тому же, статья КоАП, указанная в рассылаемом родителям документе, действует только при введении режимы ЧС. Пока такой режим не введен, ее нельзя применить к нарушителям самоизоляции и взымать с них штраф.

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