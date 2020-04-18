Двух мужчин оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Барнауле
Полицейские Барнаула привлекли к административной ответственности двух нарушителей режима самоизоляции. Им придется заплатить штраф.
Первым нарушителем стал 29-летний мужчина. Еще в начале месяца его автомобиль остановили сотрудники ДПС. При проверке документов выяснилось, что он находится в списке прибывших на территорию Российской Федерации из неблагополучных по COVID-19 стран и должен находиться на 14-дневном карантине.
Вторым стал 36-летний житель краевой столицы. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мужчина без уважительной на то причины покинул свой дом, тем самым нарушив требования по самоизоляции в 14-дневный срок.
В обоих случаях были нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По данным фактам составлены протоколы. Суд признал граждан виновными и назначил каждому штраф в размере 15 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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