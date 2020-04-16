Губернатор Томенко объяснил, при каких условиях в Алтайском крае ужесточат режим самоизоляции

Губернатор отметил, что в регионе и так введен достаточно жесткий режим самоизоляции. По словам Томенко, власти вынуждены найти баланс между тем, чтобы, с одной стороны, окончательно не заморозить жизнь, а с другой, не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим и важны ограничительные меры.

Режим жесткой самоизоляции сохраняется на территории 62 населенных пунктов края. В основном это крупные города, райцентры, а также деревни и села, которые находятся в непосредственной близости к крупным городам. В остальных населенных пунктах жизнь вернулась в обычное состояние. Однако людям старше 65 лет по-прежнему советует не покидать дома. Продукты им могут купить друзья или родственники. Кроме того, работают представители соцзащиты и волонтеры.

Возможно ли усиление режима самоизоляции

Виктор Томенко напомнил, что по состоянию на 16 апреля в Алтайском крае зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом. Цепочку заразившихся можно отследить.

Девушка в маске.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Неуправляемых процессов среди населения края нет. Мы вместе с санитарными властями оцениваем ситуацию, такой режим изоляции можно держать. В разных населенных пунктах эти режимы немного разделили в зависимости от плотности проживания, склонности людей к ведению городского образа жизни и так далее, - заявил Виктор Томенко.

Он добавил, что если будет происходить обвальный рост заболеваний, да еще и с непонятной природой происхождения, то, к сожалению, меры придется ужесточать. Губернатор подчеркнул, что информацию анализируют в ежедневном режиме. прислушиваются к санитарным властям, шаг за шагом сверяют свою позицию с общефедеральной.

Люди в масках в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Также Виктор Томенко призвал тщательно анализировать данные о коронавирусе и доверять только проверенным источникам.

- Информации идет огромный вал, среди нее огромное количество непроверенной, неправдивой. Доверять нужно официальным источникам данных, должностным лицам, которые, как говорится, находятся при исполнении и отвечают по закону за ту информацию, которую предоставляют столь широкой аудитории, - отметил глава региона.

Заразившиеся в медучреждениях

Многие жители Алтайского края просят возобновить работу поликлиник в привычном работе. Однако пока сделать этого нельзя

- К сожалению, люди, которые приходят на прием в государственные и частные медучреждения попадают в зону повышенного риска. И на сегодня из числа заболевших 48 человек имеем следующую ситуацию. В 4 медорганизациях зарегистрированы случаи заболевших. В самом госпитале (горбольница №5) - пять случаев заражения среди сотрудников, горбольниц №4 — три случая. Там до 22 апреля введен карантин, - сообщил Виктор Томенко.

Также один случай выявили в роддом горбольницы №11, там карантин уже закончен. Кроме того, коронавирус выявили у четырех сотрудников частной клиники “Здоровье”

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с этим в регионе по максимуму ограничен плановый прием в медучреждениях. Поликлиники работают в дистанционном режиме, однако врачей можно вызвать на дом или получить консультацию по телефону. Также, конечно же, оказывают экстренную помощь.

- Жизнью и здоровьем людей ни в коем случае рисковать не можем, - резюмировал глава региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Республика Алтай стала единственным регионом, где нет коронавируса

Власти закрыли турбазы и отправляют всех приезжих на самоизоляцию (подробнее)