2020-04-14T13:46:32+03:00
Общество

Из-за коронавируса алтайские бизнесмены могут бесплатно зарегистрировать товарный знак и заказать сайт

Но число заявок на регистрацию ограничено
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Предприниматели Алтайского края получили возможность бесплатно зарегистрировать свой собственный товарный знак. Такую услугу предоставил центр «Мой бизнес», сообщает официальный сайт города.

– В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, принято решение об оказании услуги по регистрации товарного знака без софинансирования со стороны предпринимателей, - пояснил директор Фонда МСП Антон Слободчиков, - Срок приема заявок ограничен как и само их число.

Услугой могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края, в отношении которых отсутствуют процедуры конкурсного производства, ликвидации или реорганизации.

Также в центре «Мой бизнес» принимают заявки на бесплатную разработку сайтов для предпринимателей. В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры отмечают, что эта услуга очень востребована сейчас, когда часть предпринимателей переходит на дистанционный режим работы: «Предприниматели получат новую онлайн-площадку для представления своей компании и бизнеса. Качественный сайт поможет расширить клиентскую сеть». Заявки принимаются до 24 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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