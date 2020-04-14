2020-04-14T08:33:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 апреля 2020 года составило 37 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 апреля 2020 года
Анна СЕМИНА
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Троих жителей Барнаула уже выписали из больницыТроих жителей Барнаула уже выписали из больницыФото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 апреля 2020 года составило 37 человек. За прошедшие сутки в краевой столице выявили еще одного инфицированного.

По информации оперативного штаба Алтайского края, больной – житель Барнаула. Из общего числа заразившихся шесть завозных случая и 24 – по контакту с ранее заболевшими. Все остальные медики выявили при обследовании жителей региона по клиническим показаниям.

- 29 человек, из числа больных, являются жителями Барнаула, по два инфицированных в Павловском и Первомайском районах, по одному - в городах Заринске, Рубцовске, Бийске и Крутихинском районе, - уточняют в оперштабе.

По состоянию на сегодняшний день три человека уже выписаны из больницы. Продолжаются мероприятия по выявлению круга контактных лиц. Под наблюдением медиков остаются 874 человека. Почти 5,5 тысяч уже сняли с контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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