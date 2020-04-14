Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 апреля 2020 года составило 37 человек
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 апреля 2020 года составило 37 человек. За прошедшие сутки в краевой столице выявили еще одного инфицированного.
По информации оперативного штаба Алтайского края, больной – житель Барнаула. Из общего числа заразившихся шесть завозных случая и 24 – по контакту с ранее заболевшими. Все остальные медики выявили при обследовании жителей региона по клиническим показаниям.
- 29 человек, из числа больных, являются жителями Барнаула, по два инфицированных в Павловском и Первомайском районах, по одному - в городах Заринске, Рубцовске, Бийске и Крутихинском районе, - уточняют в оперштабе.
По состоянию на сегодняшний день три человека уже выписаны из больницы. Продолжаются мероприятия по выявлению круга контактных лиц. Под наблюдением медиков остаются 874 человека. Почти 5,5 тысяч уже сняли с контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»