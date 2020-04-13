Коронавирус в Барнауле, последние новости на 14 апреля 2020: тяжелая пневмония, новые больные и штрафы

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 14 апреля 2020 год. Самые важные события на сегодня заключаются в увеличении числа заболевших до 36 человек, причем трое из них уже выписаны из больницы. Большинство зараженных – больше 20 – были выявлены по контактам с больными COVID-19.

По словам регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова, у 11 пациентов обнаружилась вирусная пневмония. Состояние ряда пациентов оценивается как тяжелое. Всего в настоящее время 918 человек находятся под меднаблюдением, сообщает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Вирус вышел за пределы края и обнаружен в семи территориях. В Барнауле – 28 человек, Бийск – один человек, Рубцовск – один человек, Заринск – один человек, Павловский район поселок Комсомольский – два человека, Первомайский район (с. Логовское) – два человека, с. Крутиха (забрали из г. Камень-на-Оби) – один человек.

За соблюдением этого режима следят сотрудники полиции. За все время объявленной изоляции они зарегистрировали 588 материалов проверки по фактам нарушения режима. Зарегистрировано 176 материала проверки по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края.

Между тем, все меньше людей остаются дома. По данным сервиса «Яндекс. Самоизоляция» к вечеру понедельника, 13 апреля индекс составлял всего 2 пункта – на улице было очень много людей.

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