Как чувствуют себя заразившиеся и правда ли, что на Алтае многие уже переболели коронавирусом
Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 13 апреля 2020 года один из заразившихся до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом этом, а также в целом о ситуации с COVID-19 на пресс-конференции 13 апреля сообщили министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Самочувствие пациентов
В регионе в настоящее время коронавирусной инфекцией больны 33 человека, ранее трех жителей края выписали. На лечении в горбольнице №5 находятся 29, а в горбольнице №11 - четверо. Среди ни трое детей и один взрослый, в качестве представителя ребенка. У 11 человек установлена вирусная пневмония.
- В основном в подавляющем большинстве случаев на сегодняшний день - это легкое течение заболеваний, - отметил Дмитрий Попов.
Однако один пациент находится в тяжелом состоянии,еще у пятерых состояние средней степени тяжести.
- Из 36 заболевших 23 случая выявлены в результате работы среди контактных граждан. Это говорит о том, что тщательно проводится работа по выявлению заболеваний в семейных очагах, профессиональных группах риска. Поэтому такого взрывного характера, как в других странах, городах РФ, у нас здесь не происходит, - добавила замруководителя краевого Роспотребнадзора.
Кроме того, контролируют состояние людей, прибывших в регион из-за рубежа и Москвы. Основная зада сейчас - предотвратить рост заболеваемости внутри края.
Могли ли жители региона уже переболеть коронавирусом?
В соцсетях многие пользователи предполагают, что уже успели переболеть новой инфекцией и рассказывают о похожих симптомах. Отвечая на этот вопрос, Ульяна Калинина заявила, что “скорее всего это не так”.
Женщина в маске.Фото: Олег УКЛАДОВ
- В предэпидемический сезон и в эпидемический сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями также проводился мониторинг за внебольничными пневмониями. Не только количественный учет, но и проводилась расшифровка. Те результаты, которые получали, свидетельствовали о том, что циркулировали абсолютно другие вирусы, – подчеркнула замруководителя алтайского Роспотребнадзора.
Вынужденная работа на “удаленке”
Больницы и поликлиники в Алтайском крае продолжают работать в дистанционном режиме.Напомним, если требуется консультация, то можно вызвать бригаду медиков, которые приедут на место. Кроме того, на дому могут провести перевязки, обработать рану и оказать другую помощь.
Жителям региона, которым нужно получить рецепт или проконсультироваться, не следует приходить в поликлинику.Плановые приемы также ограничили. Проведение профилактических осмотров - это серьезные риски в первую очередь для тех, кто приходит, чтобы получить справку.
- Увы, у нас уже зафиксированы случаи распространения инфекции в том числе, когда задействована частная медицинская организация. Есть заболевшие как среди медперсонала, так и людей, которые посещали это учреждение, - заявил Дмитрий Попов.
В поликлинике в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ
Он добавил, что риски достаточно значительны. Массовое скопление людей способствует быстрому распространению инфекции. В связи с этим многие медицинские осмотры серьезно сокращены. При этом в отдельных случаях их могут пройти те, кому нужен допуск к текущей работе, например, профессиональные водители.
- По ожиданиям ведущих специалистов, заболеваемость будет нарастать до конца апреля. Поэтому подобные мероприятия ограничительного характера должны действовать не только в бюджетных организациях, но и в частных, - подчеркнул министр здравоохранения региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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