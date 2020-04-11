Коронавирус в Барнауле, последние новости на 11 апреля 2020: 8 новых случаев заболевания выявили на Алтае

Ситуация с распространением коронавируса в Барнауле продолжается ухудшаться. 11 апреля 2020 стало известно о восьми новых случаях заболевания новой инфекцией.

Это сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на научный центр вирусологии и биотехнологии. Среди заболевших пять человек – жители города Барнаула, один из Заринска и двое из Павловска. В ходе эпидемиологического расследования пять человек выявлены по контакту с ранее заболевшими. Один инфицированный - ребёнок.

Всего с учетом выздоровевших жителей - инфекцией оказались заражены 29 человек. Ранее медики отчитывались, что в Больницах продолжают лечение 19 человек: в инфекционном отделении Городской больницы №5 - 16 пациентов, в Городской больницы №11 - три пациента. Состояние одного из пациентов остается тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, ещё одного - средней степени. Состояние остальных пациентов доктора оценивают, как лёгкой степени тяжести.

Кроме того, утром в субботу, 11 апреля, в Барнаул из Москвы прилетели 126 человек. Один пассажир размещен в обсерватор Первомайского района для медицинского наблюдения. Остальные отправятся на самоизоляцию по месту проживания - они получили предписания. Соблюдение режима контролируют медики и сотрудники полиции.

В настоящее время в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 9434 человек, выписаны из стационара два пациента. Под медицинским наблюдением находятся 773 человека (в том числе семь иностранных граждан), снято с меднаблюдения 5257 человек.