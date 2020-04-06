Коронавирус в Барнауле, последние новости на 6 апреля 2020: среди заразившихся есть ребенок

Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 6 апреля 2020 года в городе зарегистрировано 12 инфицированных, среди них есть один ребенок. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов 6 апреля на пресс-конференции рассказал о том, как чувствуют себя заразившиеся и какую именно помощь получают.

Как чувствуют себя пациенты

По словам Дмитрия Попова, один из заразившихся - в тяжелом состоянии, а подавляющее число больных - в удовлетворительном. У двоих сохраняется температура. Это люди разных возрастов, как молодые, так и пожилые.

Среди пациентов есть ребенок, который в настоящее время находится в изоляторе городской больницы №11. Его состояние оценивается как удовлетворительное. По информации Дмитрия Попова, он не связан с роженицей, у которой ранее подтвердили коронавирус.

Министр здравоохранения Алтайского края рассказал, что лечение заразившихся ведется по нескольким схемам.

- Объем медицинской помощи базируется на рекомендациях со стороны Минздрава России. Конечно же, специфического лечения данной вирусной инфекции не существует, - отметил Дмитрий Попов.

Где ранее находились некоторые зараженные

Министр здравоохранения края добавил, что женщина с плевритом, у которой диагностировали коронавирус, изначально находилась в пятой больнице, там где и оказывают помощь инфицированным. А больная с пневмонией поступила из больницы №4. По словам Попова, пациентка была госпитализирована и находилась отдельно в палате реанимации.

- Изначально совместно с Роспотребнадзором мы согласовывали тактику и сегодня больница №4 является базовой для Барнаула для внебольничиных инфекций. Это сделано специально, чтобы минимизировать занос инфекции в другие стационары,- подчеркнул Дмитрий Попов.

По его словам, таких пациентов госпитализируют на отдельные этажи,а после того, как получают результат анализа, принимают решение по переводу на другой этаж или транспортировку в больницу №5.

Все ли пациенты из Барнаула

В свою очередь заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина добавила, что 6 из 12 заразившихся человек выявили по контакту с другими ранее заболевшими людьми.

- Все 12 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом являются жителями города Барнаула. В других муниципальных образованиях Алтайского края случаев заболевания не установлено,- сказала Ульяна Калинина.

Есть ли заразившиеся среди медиков

Дмитрий Попов отметил, что среди медперсонала, который оказывает помощь больным, зараженных нет. Они сегодня находятся в изоляции, проживают в освобожденном санатории Обь.

- Медицинская помощь пациентам оказывается врачами пульмонологом, инфекционистами. Также появление тяжелого пациента сопровождается и врачами-реаниматологами. Плюс еще, конечно же, средний медицинский персонал, как таковой,- заявил министр здравоохранения региона.

Напомним, сейчас на контроле по самоизоляции в Алтайском крае состоят почти две тысячи жителей. За минувшие сутки полицейские провели больше 1,5 тыс. проверок – протоколов о нарушителях не составлялось.

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