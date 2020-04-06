Коронавирус в Барнауле, последние новости на 6 апреля 2020: второе место по числу зараженных в Сибири и "закрытие" туристов в обсерваторе

Обстановка по распространению коронавируса в Барнауле на 6 апреля 2020 года следующая – 12 заболевших находятся в больнице. Это второе место в Сибири по числу зараженных людей. Нас опережает только Красноярский край, где зарегистрировано уже 29 инфицированных человек. В Новосибирске сейчас 11 больных коронавирусом.

На контроле по самоизоляции в крае состоят почти две тысячи жителей. За минувшие сутки полицейские провели больше 1,5 тыс. проверок – протоколов о нарушителях не составлялось.

5 апреля алтайских туристов, прилетевших в Новосибирск из Таиланда, доставили обсерватор в Первомайском районе.

- Несколько человек по разным, в том числе семейным причинам, выразили желание остаться в новосибирском учреждении. Алтайская обсерватор оборудован на базе санатория «Сосновой бор», находящегося в отдалении от ближайшего населённого пункта. Прибывшие граждане находятся в отдельном корпусе, отдыхающих там нет. Доступ на улицу им запрещён. Режим обеспечивают сотрудники органов правопорядка.

Каждый номер имеет посуду, оборудован всем необходимым минимумом. Вся посуда после применения утилизируется, - сообщает оперативный штаб по коронавирусу.

Пока им не делали тестов на наличие вируса в организме – исследования будут проводиться в случае проявления каких-либо симптомов инфекционного заболевания. Ближайшие две недели они проведут без внешних контактов.

Тем временем, правительство алтайского края рассматривает возможность дать возможность предпринимателям начать работать в объявленные выходными дни. Организации подписывают обращения к Виктору Томенко, сейчас власти ищут решения, чтобы сохранить эпидемиологическое благополучие и вывести организации из вынужденного карантина.

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