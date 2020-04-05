Коронавирус в Барнауле, последние новости на 6 апреля 2020 – пять новых зараженных, Алтай закупает новые аппараты ИВЛ, граница с Кемерово закрыта

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 6 апреля 2020 – пятеро новых зараженных, Алтай закупает новые аппараты ИВЛ, граница с Кемерово закрыта. На данный момент в Алтайском крае 12 заболевших, все они находятся в инфекционном отделении КГБУЗ «Городская больница N 5 г.Барнаула». По данным краевого минздрава, состояние большинства пациентов - удовлетворительное. У одного из них заболевших - тяжелая форма плеврита (воспаление оболочек, окружающих каждое легкое), у второго - пневмония.

Индекс самоизоляции (по данным Яндекса) в Барнауле высокий – 4 балла, это значит, что люди понимают опасность распространения инфекции. Для сравнения, в соседних регионах он ниже: Новосибирск – 3,8, Кемерово – 3,7, Новокузнецк – 3,8. И только в Красноярске чуть выше, чем у нас – 4,1 балла. Там, кстати, ограничена продажа алкоголя.

Заражения на Алтае

По последним данным на 5 апреля под медицинским наблюдением находятся – 2106 человек. При этом за последние сутки их стало на 58 человек больше. Из них 11-иностранцы. Перестали наблюдать по истечению карантина за 2764 людьми. За последние сутки от наблюдения освобождены 304 жителя края.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5503 человек.

Последнее сообщение о новых случаях заболевания инфекцией появилось поздним вечером 5 апреля. По информации оперативного штаба, в крае подтверждено пять новых случаев.

- Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений. Ещё 2 случая - заболевшие, у которых лабораторные анализы взяты в связи с тяжёлой формой плеврита у одного пациента и пневмонии - у второго. Никаких контактов с ранее заболевшими у этих двух больных не установлено, - сообщили в оперативном штабе Алтайского края по борьбе с коронавирусом.

Медицина

Есть хорошие новости - Алтайскому краю дополнительно выделено чуть больше 20 млн рублей на закупку 10 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также краевой минздрав закупил препараты для лечения пациентов с COVID-19. Сейчас медикаментов достаточно для единовременного лечения 873 пациентов. Пополнение запаса лекарств ожидается по мере расходования со складов.

Детские сады

В Алтайском крае на время самоизоляции (на данный момент до конца апреля) организована работа 144 детских садов, в которых 152 дежурных групп. Открыт телефон горячей линии Министерства образования и науки Алтайского края по режиму работы в период действия Указа (8 (385) 206-444).

Транспортное сообщение

С 17 марта приостановлено курсирование 7 прямых международных пассажирских поездов и 22 пассажирских автобусных рейсов в Республику Казахстан. С 27 марта полностью приостановлено авиасообщение с другими странами. С 30 марта временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В Барнаульском аэропорте ограничено количество вылетов. Авиакомпанией «S7» отменены рейсы «Барнаул – Москва» на 6, 7, 9, 10, 14, 16 апреля; авиакомпанией «Уральские авиалинии» отменены рейсы «Барнаул – Москва» на 5, 7, 8, 10, 12, 14 апреля; авиакомпанией «Аэрофлот» отменены рейсы «Барнаул – Москва» на

6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля; авиакомпанией «КрасАвиа» отменены рейсы «Барнаул – Красноярск» на 11, 14, 18, 25 апреля; авиакомпанией «Сила» отменены рейсы «Барнаул – Томск» на 6 апреля.

Правительство Кузбасса полностью прекращено автобусное сообщение между Алтайским краем и Кемеровской областью (10 автобусных рейсов).

Нарушители

Управление МВД России по Алтайскому краю подсчитало, что зафиксировано 159 материалов проверки по ст. 6.3 КоАП РФ, (нарушения указа губернатора Алтайского края). Составлено два административных протокола.

Покупки

В Алтайском крае пока не открываются заведения, кроме тех, что не прекращали свою деятельность. 1150 объектов «кормят» граждан – доставляют еду или отдают продукты на вывоз без посещения объекта.

Из-за введенных ограничений при снижении количества покупателей отмечается рост среднего чека. Товарные запасы имеются.

«В части ценовой ситуации изменения в основном в пределах 1%, максимальный рост цен отмечен на муку пшеничную (2,6%), яблоки (1,3%)», - отметили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Запишите телефончик

Номер телефона «горячей линии» Министерства здравоохранения по Алтайскому краю 8-800-350-35-25 (круглосуточно).

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно, на русском, английском, китайском языках).

Номер телефона «горячей линии» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»: 8 (3852) 50-30-47, 8 (3852) 50-30-49 (понедельник-четверг – с 8:00 до 17:30, пятница - с 8:00 до 16:30, перерыв на обед – с 12:45 до 13:33). В выходные дни обратиться можно по телефону: 8 (3852) 50-30-43 с 8:00 до 20:00.

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