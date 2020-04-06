2020-04-06T12:41:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Алтайским предприятиям дадут возможность работать на объявленных выходных

Соответствующее решение должны принять региональные власти
Иван ОЛЕКСЮК
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Президент объявил нерабочим апрель из-за угрозы распространения коронавируса, но регионы могут сами, по ситуации, решать, в каком виде исполнять эти рекомендации.Президент объявил нерабочим апрель из-за угрозы распространения коронавируса, но регионы могут сами, по ситуации, решать, в каком виде исполнять эти рекомендации.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Президент объявил нерабочим апрель из-за угрозы распространения коронавируса, но регионы могут сами, по ситуации, решать, в каком виде исполнять эти рекомендации. Не исключено, что алтайским предприятиям разрешат начать работать раньше, чем конец апреля.

- Мы все заинтересованы в том, чтобы наш бизнес не обрушился, не провалился серьезно. Какие-то потери возможны, но эти люди, компании и организации кормят весь край и всю страну. Если они не смогут работать и зарабатывать деньги для себя, они не смогут зарабатывать деньги для общества и государства. Поэтому, конечно, наша задача - их поддержать, - заявил Виктор Томенко на рабочем совещании по обеспечению экономической устойчивости в регионе.

Пустите на работу

Ранее организации и предприятия начали обращаться к губернатору с просьбой дать им возможность работать.

- Мы, как работодатели, готовы взять на себя ответственность обеспечить санитарно-эпидемиологическую благополучность работников на рабочих местах и в период следования к месту работы. Предоставить корпоративное такси или компенсирвоать ГСМ при использовании личного автомобиля. Выдать медицинские маски для использования на улице и в помещении, антисептики, обеспечить ежедневную уборку офисных помещений дезинфицирующими средствами обеззараживание офисных помещений с использованием специального оборудования, - обратилось алтайское юридическое сообщество к губернатору.

Подобные обращения поступили и от других организаций. По итогу правительственного совещания, предложения по разрешению работать в объявленные выходными дни были приняты.

- Минпромэнерго края разработают форму заявления, которую будет необходимо заполнить и направить в их адрес. То есть разрешение на работу в нерабочие дни будет носить заявительный характер, с условием соблюдения всех санитарно-гигиенических норм, - делятся предприниматели информацией.

Но в министерстве промышленности и энергетики региона сообщили, что официального решения пока нет.

- Сейчас прорабатывается вопрос, как и в каком виде это можно осуществить. Мы пока не можем сказать, что это будет носить заявительный характер, - сообщили в ведомстве.

Бизнес надо спасать

Тем временем, к президенту обратилась депутат из Республики Алтай Мария Демина с просьбой оказать поддержку бизнесу. По ее словам, меры, которые приняты, не спасут малое и среднее предпринимательство. Женщина предлагает освободить предпринимателей от уплаты налогов на полгода, заплатить две трети взятых на погашение зарплаты кредитов, а также выплатить обычным людям по 50 тыс. рублей.

Руководители крупнейших бизнес-объединений также подготовили обращение к губернатору с просьбой оказать им действительно важную эффективную поддержку.

В частности, продлить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей до 2024 года, освободить от уплаты страховых взносов за 2-3 кварталы 2020 года, снихить НДС до 18% и ввести мораторий на блокировку банковских счетов.

- На уровне субъекта алтайские бизнес-объединения предлагают в кризисной ситуации отсрочить уплату арендных платежей, освободить предприятия от уплаты транспортного, имущественного налогов, ввести налоговые льготы по земельному налогу, снизить налоговые ставки, ввести мораторий на изменение тарифов ресурсоснабжающих организаций с 1 июня 2020 года, - говорится в обращении Алтайской торгово-промышленной палаты.

Напомним, в регионе по состоянию на 6 апреля зарегистрировано 12 заболевших новой коронавирусной инфекции, все они находятся в больнице. В крае введен режим самоизоляции, жителей просят не покидать своих домов без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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