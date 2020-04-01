Пять полицейских отправлены на карантин после контакта с зараженным коронавирусом барнаульцем

Носитель коронавирусной инфекции из Барнаула мог заразить, как минимум, пятерых полицейских. Он пришел давать показания в Главное следственное управление МВД по делу, где проходил потерпевшим. О том, что он должен находиться на самоизоляции, мужчина никого не предупредил.

Обработка ГСУ после визита зараженного коронавирусом мужчины..

Напомним, первой заразившейся вирусом стала женщина, вернувшаяся из Доминиканской Республики. У нее выявили инфекцию только через десять дней – 29 марта. Ее супруг, который находился с ней в контакте, не самоизолировался и продолжал ходить на работу.

- Сейчас пятеро сотрудников находятся на самоизоляции, трое из них – это следователи из Главного следственного управления и два оперуполномоченных с управления на Калинина, 20. Это те, кто лично контактировал с зараженным гражданином и те, кто был наиболее близок к имевшим этот контакт сотрудникам. Сейчас продезинфицированы все здания, куда приходил гражданин, выявлены все сотрудники, с кем он общался. С 30 марта они направлены домой, за их состоянием следят сотрудники медсанчасти Главного управления МВД. На данный момент состояние их здоровья беспокойства не вызывает, температуры нет. Все будет ясно, когда у них возьмут необходимые пробы, - сообщила начальник пресс-службы регионального полицейского главка МВД Светлана Ляпунова.

Сейчас в регионе официально зарегистрировано трое заболевших коронавирусной инфекцией. В крае объявлена всеобщая самоизоляция.