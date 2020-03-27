Что будет с ценами на крупы, макароны и муку из-за коронавируса

Последние пару недель в магазинах Барнаула бум на крупы, макароны и муку из-за коронавируса. О том, стоит ли ждать дефицита этих продуктов, и повысятся ли на них цены, «Комсомолка» узнала у работников пищевой промышленности.

Запаса сырья есть

- Ажиотаж среди покупателей, безусловно, есть. Предприятия реагируют на это – идет увеличение объема производств, – комментирует Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. – Кстати, в начале года наши производители снизили объемы производства из-за отсутствия спроса на крупы, муку, макароны и работали на 50-60% от полной мощности. Сегодня, постепенно наращивая свою мощность, работают примерно на 90%.

По словам Большакова, повышенный спрос на крупы, макароны и муку предприятия нашего края обеспечат в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимый запас сырья.

О ценах

По словам директора по продажам ООО «Торговый Дом Алтайская Сказка» Александра Писарева, сегодня на рынке производства и продажи круп появились серьёзные предпосылки к повышению стоимости продуктов: резкое увеличение стоимости сырья, повышение цены импортной упаковки и стоимости транспортных услуг.

- Мы не планируем поднимать цены на гречку. Возможно, в ближайшее время произойдёт повышение на муку и макароны ввиду того, что цена на пшеницу выросла на 30%. А также на рис, который вырос в цене вместе с ростом курса доллара, – сообщает Александр.

Нагрузка по заказам на данный момент пиковая, крупные заводы работают на полную мощность, но уже в ближайшем будущем ожидается спад.

- Это логично. Сейчас люди запаслись гречкой, потом в течение какого-то времени будут ее съедать, соответственно, в этот период спрос на нее значительно упадет, - говорит бизнес-тренер Анна Немчинова.

Цифры

Около 60 алтайских производителей в год изготавливают примерно 1 100 000 тонн муки, 100 тысяч тонн макарон, 600 тысяч тонн круп (из них 280 тысяч тонн – гречка). До 85% продукции поставляется за пределы региона.

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