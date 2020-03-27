Гречка всемогущая: на Алтае планируют начать выпуск виски на основе этой крупы

Иткульский спиртзавод возобновил работу. Предприятие, которое в прошлом году было признано банкротом, выкупил российский филиал лондонского импортно-экспортного холдинга Marussia Beverages. Уже к концу этого года в планах завода выйти на прежнюю мощность.

Первые литры

- Производство водки на заводе началось на прошлой неделе, - сообщает Андрей Широков, исполнительный директор ОАО «Иткульского спиртзавода». – Продукция уже появилась на полках магазинов – например, в «Аниксах». Также в ближайшее время планируем зайти в «Магнит», «Лента», «X5», «Мария-Ра», которые уже отреагировали на наш запуск.

- Сейчас задача №1 - возобновление бизнеса и возвращение продаж в край, - говорит Юрий Тинт, гендиректор ООО «Маруся Бевереджис Рус». Далее - выход на федеральный уровень.

В более отдаленных планах – экспорт продукции «Иткуля» в Европу, Китай и США. И это на самом деле реальные возможности, так как Мarussia Beverages имеет не только производственные площадки в Австрии (вина, ликёры), Шотландии (виски), Японии (саке, виски, джин), Грузии (вина), Франции (арманьяк), но и собственную дистрибьюцию в России, Франции, Великобритании, Германии, Австрии, США, Грузии и Украине. Штаб-квартира располагается в Голландии.

Простая экономика

На погашение долгов прежнего собственника и восстановление завода было потрачено свыше 1 млрд рублей. Прогнозируемый срок окупаемости - 5-6 лет. Планируемый объем производства на 2020 год – 1 млн. дал.

- В 2017 году объемы продаж были наиболее высокими – изготавливались более 1 200 000 декалитров водки и 800 000 декалитров спирта. С банкротством фирмы начались проблемы – сокращение производства, налогов, - резюмирует Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. – Сейчас надеемся на увеличение рабочих мест, заработной платы сотрудников.

Кстати, сейчас на заводе работают около 300 человек. Будет ли штат расширяться - зависит от объемов будущих продаж.

Виски за 12 млн евро

В планах у завода – выпускать не только водку и спирт. В начале следующего года в линейке завода появятся настойки из алтайских трав. Также у «Иткуля» весьма амбициозные планы на производство виски.

- Нет ничего проще, чем привезти виски из Шотландии и разливать его здесь. Но мы будем производить виски из алтайской продукции, – заявил гендиректор ООО «Маруся Бевереджис Рус» Юрий Тинт.

Обеспечить уникальность виски хотят с помощью алтайских зерновых культур, например, гречки. Кстати, инвестиции в данный проект только по предварительным подсчетам могут составить 11-12 млн евро. О запуске производства алтайского виски говорят не ранее 2023 года.

Туристический потенциал

Кстати, войти вновь в доверие потребителя руководство Иткульского спиртзавода планирует, используя, в том числе и туристический потенциал региона.

- Заводов с подобной 150-летней историей почти нет. Поэтому мы хотим использовать туристический потенциал региона и приглашать к себе туристов, которые направляются в Горный Алтай или Белокуриху. Чтобы уезжая домой, они потом находили наши продукты на своих полках, - говорит Широков.

Кроме того, «Иткульский спиртзавод» реанимировал контракт с кемеровской фармфабрикой. Выпуск фармацевтических субстанций, по мнению лидеров завода, перспективен.

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