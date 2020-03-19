2020-03-19T10:25:44+03:00
Происшествия

На Алтае выносят приговор депутату Бруннеру, которого обвиняют в смерти рабочего

По версии следствия, молодой человек забил его битой
Марина КОЧНЕВА
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Роман Бруннер на отдыхаРоман Бруннер на отдыхаФото: из личного архива
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На Алтае завершается второй судебный процесс в отношении 31-летнего депутата Романа Бруннера. 18 марта суд удалился в совещательную комнату. Напомним, по версии следствия, молодой человек до смерти забил битой рабочего, а свидетелю этого инцидента угрожал расправой. Кроме этого, по обвинительному заключению в 2019-м году Бруннер нанес тяжкие телесные повреждения еще одному рабочему.

По данным следствия, у депутата, являющегося директором ООО «Бруно», неофициально трудились несколько местных жителей. В мае 2014 года он поручил работу двум из них, а расплатился спиртным. Однако работники, не выполнив часть поручений, принялись за распитие алкоголя. За проступок депутат битой избил одного из мужчин. Через несколько часов тот скончался в больнице. Чтобы избежать наказания, Роман Бруннер угрожал свидетелю убийством.

Любопытно, что первое преступление было совершено пять лет назад, однако задержали подозреваемого лишь в прошлом году. По этому поводу звучали мнения о том, что дело заказное. Депутаты алтайского районного собрания писали письмо в поддержку коллеги. Следователи, между тем, в комментариях СМИ уверяли, что доказательства железные. Однако ко второму судебному процессу в деле появились новые экспертизы, выводы которых не стыкуются с версией следствия. Поэтому, каким теперь будет приговор суда, остается интригой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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