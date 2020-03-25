Instagram головного мозга: как заработать на соцсетях во время карантина

По всей России компании переходят на удалёнку, сокращают зарплаты, а некоторые даже оказались на грани закрытия. Если вы оказались в их числе, не расстраивайтесь.

- Любые кризисы можно и нужно использовать с выгодой для себя, - говорит барнаульский бизнес-тренер Анна Немчинова. – Например, заняться тем, на что до этого не хватало времени, тем самым открыв для себя новый путь развития и дохода. Главное – не бояться и не зависеть от мнения окружающих, которые наверняка будут уверять, что сейчас не подходящий момент и т.д.

Итак, один из самых простых и верных решений в период всеобщего карантина – уйти с головой в соцсети и попробовать там заработать. И даже если у вас не очень много подписчиков – доход все равно можно поиметь. Сегодня мы расскажем, как это сделать.

Деньги в пару кликов

В Алтайском крае не так много блогеров, так что ниша практически пуста. Если вас регулярно смотрит хотя бы сотня человек, вы уже считаетесь перспективным и интересным «активом» для приложения Storiesgain. Этот сервис проверяет ваш профиль, собирает статистику и назначает разные суммы за выложенные фотографии рекламодателей.

Скрин с приложения StoriesgainФото: БОРЗОВ Денис

- У меня больше трех тысяч подписчиков, я прошла быструю регистрацию, залила себе в сториз картинку и все. Главное отметить на посте модератора приложения, а спустя сутки переслать скриншот статистики. Еще через день сумма приходит на баланс приложения, а уже оттуда их можно вывести на карту, - рассказывает барнаульский блогер Александра Зейвальд.

Главное преимущество приложения – доступность. Не важно, сколько у вас подписчиков, хоть сто, хоть десять тысяч, заявки приходят автоматически.

- Бывает, что приходят совсем странные заявки, например, помнится, пришла реклама какого-то места силы от географов. Я не стала ее брать. Вообще заявки приходят несколько раз в месяц, я с октября прошлого года пользуюсь программой и вывела почти 700 рублей. Всего за четыре рекламы, - поделилась Александра Зейвальд.

Блогерша признается, что в последнее время не проверяла наличие рекламы, так как у нее накопилось много других забот. Однако зайдя в приложение, становится ясно, что сервис более чем удобен. По скриншотам модераторы проверяют вовлеченность аудитории, ее возраст, местоположение и другие параметры. Из этих данных выводится краткая формула, которая рассчитывает ваш дополнительный доход.

Первое рекламное предложение, которое поступило журналисту "КП-Барнаул"Фото: БОРЗОВ Денис

- Если регулярно проверять заявки и выполнять мини-задания, можно повысить свой доход. Конечно, это не может быть основным видом заработка, но в совокупности с другими халтурками может спасти,- поясняет Александра Зейвальд.

Профессиональный пост-мейкер

Еще один вид подработки – ведение аккаунтов. Если вы разбираетесь в соцсетях, понимаете, как правильно настраивать рекламу, умеете красиво фотографировать товар и знаете толк в постинге, то эта работа для вас. Для этой должности даже придумали название: SMM-менеджер. Есть и разновидности – таргетолог, контент-мейкер, SMM-копирайтер Однако лучше всего, если вы можете все и сразу.

- Я уже три года работаю фрилансом и веду аккаунты в Инстаграме. Составляю контент-план на месяц и даю техническое задание дизайнеру, который будет делать мне картинки. Я пишу тексты и публикую все это, это называется администрирование. Сейчас я не ищу клиентов сама, а получаю их от агентства, с которым сотрудничаю на фрилансе, - рассказывает алтайский SMM-менеджер Юлия Сергеева.

Сейчас девушка ведет четыре аккаунта, за которые получает 20 тысяч рублей. Это уже немалый заработок, который может сравниться с обычной работой в офисе. Но не все могут сразу сочетать в себе качества, важные для заказчиков. Вы должны постепенно разобраться в алгоритмах Instagram и выкладывать посты, которые будут интересны целевой аудитории.

- Это еще не все, у меня есть официальная работа, тоже на удалёнке. Каждый день с 9.00 до 18.00 я сижу за компьютером и пишу тексты для сайтов и интернет-магазинов. Начальство проверяет мои успехи по специальной программе, где я выставляю задачи, - делится Юлия Сергеева.

Она подчеркивает, что стать SMM-менеджером было нелегко. Сначала девушке пришлось отработать почти год в агентстве-посреднике, чтобы узнать все тонкости профессии и пообщаться со «светлым разумом». Также девушка признается, что зарабатывать можно намного больше денег, если самостоятельно вести поиски клиентов.

Мнение эксперта-блогера

Комсомолке удалось связаться с одним из самых популярных алтайских блогеров Сергеем Солвановым, Instagram которого привлек 160 тысяч человек. Он поделился советами и опасениями.

- Получать какие-то деньги можно уже с 10-15 тыс. подписчиков. Этого хватит, чтобы продавать рекламу. Главное изначально понимать, что тебе должен нравиться свой же контент, важно гореть этим делом, но и не перебарщивать, - поясняет блогер Сергей Солванов.

Алтайский блогер начинал с пранков, где людей разыгрывают прямо на улице. Но в последнее время он отошел от этой тематики, а сама она претерпела серьезные изменения. Совсем «отбитые» блогеры стали производить шок-контент. Например, в России один молодой человек облачился в маску и бросил в маршрутку черный пакет со словами «аллах акбар», чем перепугал людей. Другой такой же индивидум в Казахстане притворился в метро, будто у него коронавирус, за что получил уголовное наказание.

Алтайский блогер Сергей Солванов Фото: соцсети героя публикации

- Важно понимать, что если ты делаешь пранки, ты должен выставлять клоуном именно себя, а не случайных людей. Это не должно доходить до серьезных последствий и вызывать панику, как делают некоторые. Мне предлагали придумать пранк про коронавирус, но я отказался. Я наоборот стараюсь успокоить население, - объясняет Сергей Солванов.

По его словам, популярные блогеры не пользуются приложениями по типу Storiesgain, так как имеют неплохой заработок и попусту не разбавляют уникальный контент подобной рекламой.

- Есть еще один важный момент – грамотная реклама. Стоит вложиться в себя, в свой профиль, и тогда ваше хобби может перерасти в неплохую и интересную работу. Всем новичкам советую не отчаиваться, если просмотры не идут, и не тратить деньги на камеры. Достаточно будет смартфона с хорошей камерой, - рассказывает Сергей Солванов.

По словам блогера, вы можете выполнить несколько простых условий и попытать счастья в поиске популярности. Не забывайте, что творить нужно в первую очередь ради поднятия настроения, а не баснословных заработков. Тогда дело пойдет!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как оформить больничный на карантине по коронавирусу

В период пандемии коронавируса все приезжающие из-за границы жители Алтайского края должны отправляться на карантин. На две недели им выдают официальный оплачиваемый больничный (подробнее)

Как на железнодорожном вокзале Барнаула и в поездах защищаются от коронавируса

«Комсомолка» посетила железнодорожный вокзал Барнаула и узнала, какие изменения там произошли из-за объявления режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса (подробнее)