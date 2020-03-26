2020-03-26T10:30:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксклюзив «Комсомолки»: веселые «коронавирусные» картинки

Барнаульский художник нарисовал карикатуры на злободневную тему - улыбнитесь и расслабьтесь
Марина КОЧНЕВА
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Веселые «коронавирусные» картинки Александра ЕрмоловичаВеселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича
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В Барнауле действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Закрылись театры, кинотеатры, библиотеки и музеи. Школьников распустили на каникулы раньше, студентов перевели на дистанционное обучение. Число горожан, находящихся на самоизоляции, растет. С целью профилактики следующая неделя в стране будет нерабочей.

В такой «печальной берлоге» юмор - как ложка меда. Талантливый барнаульский карикатурист Александр Ермолович специально для «Комсомолки» нарисовал забавные карикатуры на тему коронавируса. Посмотрите и улыбнитесь. От улыбок здоровье всегда прибавляется.

Веселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича

Веселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича

Веселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича

Веселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича

Веселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича

Веселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича

Веселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича

Веселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича

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ИСТОЧНИК KP.RU

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