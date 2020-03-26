Эксклюзив «Комсомолки»: веселые «коронавирусные» картинки
В Барнауле действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Закрылись театры, кинотеатры, библиотеки и музеи. Школьников распустили на каникулы раньше, студентов перевели на дистанционное обучение. Число горожан, находящихся на самоизоляции, растет. С целью профилактики следующая неделя в стране будет нерабочей.
В такой «печальной берлоге» юмор - как ложка меда. Талантливый барнаульский карикатурист Александр Ермолович специально для «Комсомолки» нарисовал забавные карикатуры на тему коронавируса. Посмотрите и улыбнитесь. От улыбок здоровье всегда прибавляется.
Веселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича
Веселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича
Веселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича
Веселые «коронавирусные» картинки Александра Ермоловича
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ИСТОЧНИК KP.RU
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