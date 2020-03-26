Нерабочая неделя в Барнауле: городской транспорт могут перевести на режим выходного дня
Городской транспорт могут перевести на «режим выходного дня» из-за объявления нерабочей недели в Барнауле с 28 марта по 5 апреля. В этом случае число транспортных единиц на этот период сократят.
В «Горэлектротрансе» сообщили, что пока решают этот вопрос. Как только предприятие определится с режимом работы, в комитет по транспорту города направят обращение, которое должны будут рассмотреть.
О режиме работы автотранспортных предприятий пока ничего не известно, но есть информация о том, что после 15 часов мэрия Барнаула огласит свое решение.
По «режиму выходного дня» городской транспорт работает, в частности, в новогодние праздники. В это время увеличивается интервал движения: к примеру, если в будни трамвай №1 ходит с интервалом 6-12 минут днем и 11 минут вечером, то в выходной с интервалом 6-15 минут днем и 12-13 минут вечером.
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ИСТОЧНИК KP.RU