Нерабочая неделя в Барнауле: городской транспорт могут перевести на режим выходного дня

26 Март 2020 2020-03-26T09:23:31+03:00

Трамваи, троллейбусы и автобусы в нерабочую неделю в Барнауле с 28 марта по 5 апреля могут сократить до уровня новогодних праздников

Изменить размер текста: A A

Городской транспорт могут перевести на «режим выходного дня» из-за объявления нерабочей недели в Барнауле с 28 марта по 5 апреля. В этом случае число транспортных единиц на этот период сократят.

В «Горэлектротрансе» сообщили, что пока решают этот вопрос. Как только предприятие определится с режимом работы, в комитет по транспорту города направят обращение, которое должны будут рассмотреть.

О режиме работы автотранспортных предприятий пока ничего не известно, но есть информация о том, что после 15 часов мэрия Барнаула огласит свое решение.

По «режиму выходного дня» городской транспорт работает, в частности, в новогодние праздники. В это время увеличивается интервал движения: к примеру, если в будни трамвай №1 ходит с интервалом 6-12 минут днем и 11 минут вечером, то в выходной с интервалом 6-15 минут днем и 12-13 минут вечером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В барнаульском транспорте проводят дезинфекцию, чтобы не допустить вспышки коронавируса

Трафик в трамваях и троллейбусах упал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU