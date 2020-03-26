Потепление возвращается на Алтай

Последние несколько дней заставили жителей Алтайского края вновь залезть в зимнюю одежду и обувь, но уже со дня на день опять начнется оттепель.

Внезапно пришедшие крепкие морозы внесли свои коррективы, в том числе и в прогнозы паводка. Конечно, сдвиги по вскрытию рек синоптики не исключают, но не значительные, так как лед уже постепенно стал разрушаться. В любом случае, из-за относительно теплой зимы он не насколько крепкий и толстый и ледоход начнется в обозначенные сроки – раньше на 5-7 дней средних многолетних дат, то есть в первую неделю апреля. Так в Барнауле Обь может вскрыться уже числа 10-го. А с учетом приближающихся теплых деньков – даже раньше.

Так по предварительному прогнозу постепенное потепление начнется с пятницы. В ночь синоптики прогнозируют по краю от минус 7 до минус 12 (в предгорьях до -17), в Барнауле – будет -10…-12. Днем воздух прогреется до +2…+7 в целом по региону и +2…+4 ожидается в столице. В последующие ночи температура не будет опускаться ниже пяти градусов мороза. Дневная же станет стабильно плюсовой.

При этом в четверг и пятницу осадков не ожидается, но сохранятся гололедные явления. В субботу возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом ветер преимущественно будет дуть теплых, южных направлений. Так что погода ожидается вполне комфортная. Если никаких резких изменений происходить не будет, то вполне вероятно, что больше подобных морозов, как на днях, этой весной не будет.

Между тем военные готовятся к подрыву льда в Алтайском крае. В частности они заготовили более одной тонны взрывчатки. Сейчас специалисты проводят замеры толщины льда, рассчитывают количество заряда, необходимое для его разрушения, а также безопасное расстояние от гидротехнических сооружений.

- Заряды будут рассчитаны с учетом безопасности для окружающей среды. Работы по разрушению льда на реке Бии пройдут вблизи поселка Мальцева Курья, - предупреждают в правительстве региона.

В случае если не проводить подрывы, в зоне риска подтопления могут оказаться с десяток сел общей численностью более 3,5 тысяч человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.