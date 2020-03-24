2020-03-24T15:59:01+03:00
Общество

Более 1 тонны взрывчатки заготовили военные для подрыва льда на Алтае

Их планируют провести вблизи поселка Мальцева Курья
Анна СЕМИНА
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Подрывы льда проведут в рамках борьбы с весенними паводкамиПодрывы льда проведут в рамках борьбы с весенними паводкамиФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Военные Центрального военного округа заготовили более одной тонны взрывчатки для подрыва льда на реках в Алтайском крае. Это делается в рамках борьбы с весенними паводками.

В частности порывы планируются на реке Бия.

- Соответствующее решение принял командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Бийского района, - сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Специалистам предстоит провести замеры толщины льда. Исходя из этих данных рассчитать количество взрывчатых веществ и средств взрывания, а также расстояние, на которое следует отойти от гидротехнических сооружений, даты не нарушить их целостность.

Помимо этого следует так рассчитать заряды, чтобы они не нанесли вреда окружающей среде. Известно, что подрывы проведут на Бие вблизи поселка Мальцева Курья. Если этого не сделать, то в зоне реального подтопления могут оказаться десять сел с численностью более 3,5 тысяч человек. Так же в непосредственной близости находятся объекты производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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