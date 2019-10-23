Алтайский блогер на глазах барнаульцев пытался украсть у девушки-инвалида кошелек

Барнаульский блогер Сергей Солванов снял видео, на котором он якобы крадет кошелек из рюкзака девушки-инвалида. Этот социальный эксперимент показал, что большинство горожан равнодушны к происходящему.

Локацию для очередного эксперимента Сергей выбрал достаточно популярную. Съемки проходили на проспекте Ленина, возле пешеходного перехода, ведущего к АлтГТУ. Героиней социального ролика стала девушка Татьяна, прикованная к инвалидному креслу. По задумке барнаульский блогер незаметно вытаскивал кошелек из ее портфеля и отходил с ним в сторону. Происходящую реакцию прохожих незаметно снимал на видео оператор Сергея.

- В итоге больше 75% людей либо делали вид, что не замечают происходящего, либо действительно были равнодушны. С одной стороны их можно понять, это суматоха, люди идут с работы уставшие, думают о своем. Но больше смутило то, что они видели и ничего не предпринимали. Или подходили к Тане и говорили, что я вытащил у нее кошелек, но сами не вмешивались, - рассказал Солванов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/739589" frameborder="0"></iframe> Социальный эксперимент в Барнауле.Автор видео: Сергей Солванов

Нашлись и смельчаки (были даже девушки), которые подбегали к блогеру и пытались остановить и пристыдить его за содеянное. По словам Сергея, были и те, кто не побоялся «взять его за шкирку» и даже пытался вызвать полицию. Но когда узнавали, что это социальный эксперимент, барнаульцы облегченно улыбались и немного смущались от услышанного.

Снимали этот эксперимент на протяжении двух дней. За это время к Татьяне не раз подходили барнаульцы и спрашивали, нужна ли ей помощь (снимали возле пешеходного перехода). Так что не все потеряно и в Барнауле хватает и отзывчивых людей.

- Мне всегда были интересны подобные эксперименты. Самое главное, открывать людям глаза на правду и подавать хороший пример. Я никогда не видел смысла снимать выдуманные ролики, которые точно также, как и современные песни, забываются за неделю, – подытожил Сергей.

Кстати, это видео в соцсетях посмотрели тысячи горожан. Мнение от увиденного у них, как и всегда, разделились. Одни одобрили задумку Солванова и посчитали ее поучительной. Другие посчитали эксперимент не честным и провокационным. Нашлись и те, кто предложил привлечь Сергея к ответственности, якобы это хулиганство.

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