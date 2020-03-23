Продолжается отмена мероприятий из-за коронавируса в Барнауле

Отмена мероприятий из-за коронавируса в Барнауле продолжается. Как сообщает МК на Алтае, с этой недели отменяются спектакли Алтайского молодежного театра и Театра Драмы.

– Я приобрел билет на постановку «Наш городок», намеченную на 26 марта в молодежном театре. Сегодня мне позвонили оттуда и сообщили, что спектакль отменяется. Деньги должны вернуть в течение двух недель, – рассказал один из зрителей Алексей.

Отмена спектаклей

В частности, Алтайский молодежный театр отменил не только взрослые, но и восемь детских спектаклей из-за угрозы распространения коронавируса, билеты можно вернуть.

«Гуси-лебеди» (24 и 28 марта),

«Четыре веера из шкатулки» (25 марта),

«Сказка о царе Салтане» (26 марта),

«Емеля» (27 марта, 4 апреля),

Wonder boy (28 марта),

«Летучий корабль» (5 апреля),

«Собаки тоже плачут» (11 апреля)

«Шёл трамвай» (12 апреля).

В случае, если билеты приобретали через «Городские зрелищные кассы» (kassy.ru), позвоните в службу поддержки билетного оператора по телефону 72-00-00. Если билеты вы покупали в кассе театра, наберите 503-504: вам расскажут, как их вернуть или использовать в другой день.

В Театре Драмы также сказали, что продажа билетов временно приостановлена. Информация об отмене спектаклей есть на сайте kassy.ru.

А вот Алтайский музыкальный театр не отменил представления. Сегодня, 23 марта, там выступит Юрий Куклачев с кошками.

Отмена фильмов

Также с 23 марта в крае закрываются кинотеатры, которые находятся в ведомстве Минкультуры региона - барнаульский кинотеатр "Премьера" и кинотеатры на базе ДК в районах края.

В коммерческой сети "Киномир" продажа билетов продолжается. Как сообщает "ТОЛК", распоряжения о приостановлении работы сеть не получала. Если это случится, объявление разместят на сайте kino-mir.ru.

Пока работа идет в обычном режиме, но с 26 марта "Киномир" анонсирует "условный" репертуар, который может неоднократно измениться". Сейчас заявлены архивные фильмы: "Джентльмены", "Холоп" и другие.

Ранее отмена мероприятий из-за коронавируса в Барнауле и Алтайском крае коснулась спортивной сферы и шоу-бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Один дома»: алтайские школьники после каникул перейдут на дистанционное обучение

Весенние каникулы у школьников в Алтайском крае продлятся до 1 апреля, а затем ученики будут получать образование дистанционно. Об этом в ходе прямого эфира в инстаграме рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко (подробнее)