Пособник в растрате бывшего управделами губернатора Алтайского края получил условный срок

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-14T10:58:34+03:00

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Директор барнаульской строительной компании «РемСтрой» Евгений Фоканов получил условный срок за пособничество в растрате бывшему управляющему делами губернатора Алтайского края Алексею Белобородову.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, следствием установлено, что директор строительной компании делал фиктивные документы по государственным контрактам на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов. Благодаря этому, бывший чиновник в период с 2013 по 2015 годы похитил более 32 миллионов рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, которые на самом деле не проводились, либо ими занимались по завышенной стоимости.

Известно, что Евгений Фоканов полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство и рассматривали в особом порядке. В итоге суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU