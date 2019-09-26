Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спорта

В четверг, 26 сентября, должно было состояться торжественное открытие обновленного Дворца зрелищ и спорта в Барнауле, однако вместо этого первую игру команды «Динамо-Алтай» перенесли в «Карандин Арену».

В качестве основной называлась техническая причина, мол, не успел прилететь специалист и настроить систему фиксации голов. Но на деле оказалось, что в «Титов Арене» много что недоделано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/734370" frameborder="0"></iframe> Как выглядит изнутри Дворец спорта в Барнауле после ремонта.Автор: Анна СЕМИНА

Вход со служебной стороны не изменился вообще, коридоры, ведущие к раздевалкам тоже. Пока даже хуже: краска ободрана, кругом стоят леса, стремянки, банки с краской. Если говорить в целом, то изменения произошли только в спортивной части арены, то есть в зрительском зале и в фойе, где было выявлено много нарушений пожарной безопасности. И то места, где расположен гардероб, пока завешаны баннерами, да и вообще, работ предстоит еще очень много. Ну и в целом, кругом пахнет краской, и лежат сантиметры строительной пыли. Мыть, мыть и еще раз мыть…

- На сегодняшний день готовность Дворца составляет более 90%. Никто и не говорил, что к этому времени мы сделаем все до конца. Ремонтные работы будут продолжаться. Будем работать и с фасадом здания, будет и текущий ремонт в фойе. Основные же задачи мы решили: запустили арену, сделали лед, полностью отремонтировали все внутри арены, установили новые сиденья, что могли, сделали в фойе. Технически все исправно, все работает. Мы устранили все недостатки по пожарной безопасности, собственно, из-за которых закрыли Дворец спорта. Учитывая те темпы, с которыми мы идем, готовность к субботе у нас будет практически максимальная. Работа ведется круглосуточно, - говорит управляющий директор «Титов Арены» Евгений Якунин.

По его словам, пока документов разрешающих эксплуатацию здания, пока нет. Акты надзорных органов находятся в стадии оформления. Владельцы сооружения надеются, что претензий не будет.

Кстати, сегодня возникло еще одно разногласие. На днях владелец «Титов Арены» бизнесмен Михаил Дроздов на вопрос журналистов о сроках завершения работ по фасаду здания ответил, что до конца уже текущего года все будет готово. А вот по словам Якунина – в течение года. К чему эта гонка за сроками – совершенно непонятно, ведь это не такая важная часть чтобы спешить.

- В любом случае все эти работы никак не отразятся на игре – сама арена полностью готова к приему матчей. Специалист из Белоруссии, который должен настроить систему фиксирования гола прилетел в Барнаул. Надеемся, что все будет хорошо, систему успеем наладить, - добавляет Якунин.

Изменения коснулись и непосредственно ледовой арены. Теперь размер площадки меньше – 28*60. Это так называемый финский вариант. В нашей лиге – это первая подобна коробка.

- Теперь хоккей будет более динамичный. Даже сами игроки с большим нетерпением ждут открытие Дворца. Хотят побыстрее выступить перед болельщиками. Задача-то у клуба высокая – взять Кубок, хотя я уже сейчас понимаю, что игры будут сложные. Каждая команда будет стараться заработать очки. Все понимают, что есть возможность попасть на пьедестал. Так что хоккей в этом сезоне будет зрелищный. Просто так завоевать Кубок нам не удастся, - говорит директор КАУ ХК «Алтай» Руслан Чайкин.

Что касается сложных технологий, то старую холодильную установку, которая не раз уже подводила, полностью поменяли. Новая теперь не только замораживает лед, но и отапливает раздевалки спортсменов. Вот такая умная система. Куб, которого в Барнауле до нынешнего сезона болельщики в глаза не видели, теперь будет не только показывать голы и счет, но и повторы острых моментов. Игры будут записываться одновременно на четыре камеры. Есть и радостная новость для тех, кто по какой-то причине не сможет лично присутствовать на матчах – теперь они будут транслироваться в улучшенном качестве.

Билеты на открытие «Титов Арены» еще есть в продаже. В субботу, 28 и в воскресенье, 29 сентября, матчи начнутся в 17 часов.