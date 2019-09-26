2019-09-26T16:30:52+03:00
Спорт

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спорта

Торжественное открытие состоится 28 сентября [фото+видео]
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Сама арена полностью готова к приему матчей.Сама арена полностью готова к приему матчей.Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 26 сентября, должно было состояться торжественное открытие обновленного Дворца зрелищ и спорта в Барнауле, однако вместо этого первую игру команды «Динамо-Алтай» перенесли в «Карандин Арену».

В качестве основной называлась техническая причина, мол, не успел прилететь специалист и настроить систему фиксации голов. Но на деле оказалось, что в «Титов Арене» много что недоделано.

Как выглядит изнутри Дворец спорта в Барнауле после ремонта.Автор: Анна СЕМИНА

Вход со служебной стороны не изменился вообще, коридоры, ведущие к раздевалкам тоже. Пока даже хуже: краска ободрана, кругом стоят леса, стремянки, банки с краской. Если говорить в целом, то изменения произошли только в спортивной части арены, то есть в зрительском зале и в фойе, где было выявлено много нарушений пожарной безопасности. И то места, где расположен гардероб, пока завешаны баннерами, да и вообще, работ предстоит еще очень много. Ну и в целом, кругом пахнет краской, и лежат сантиметры строительной пыли. Мыть, мыть и еще раз мыть…

- На сегодняшний день готовность Дворца составляет более 90%. Никто и не говорил, что к этому времени мы сделаем все до конца. Ремонтные работы будут продолжаться. Будем работать и с фасадом здания, будет и текущий ремонт в фойе. Основные же задачи мы решили: запустили арену, сделали лед, полностью отремонтировали все внутри арены, установили новые сиденья, что могли, сделали в фойе. Технически все исправно, все работает. Мы устранили все недостатки по пожарной безопасности, собственно, из-за которых закрыли Дворец спорта. Учитывая те темпы, с которыми мы идем, готовность к субботе у нас будет практически максимальная. Работа ведется круглосуточно, - говорит управляющий директор «Титов Арены» Евгений Якунин.

По его словам, пока документов разрешающих эксплуатацию здания, пока нет. Акты надзорных органов находятся в стадии оформления. Владельцы сооружения надеются, что претензий не будет.

Кстати, сегодня возникло еще одно разногласие. На днях владелец «Титов Арены» бизнесмен Михаил Дроздов на вопрос журналистов о сроках завершения работ по фасаду здания ответил, что до конца уже текущего года все будет готово. А вот по словам Якунина – в течение года. К чему эта гонка за сроками – совершенно непонятно, ведь это не такая важная часть чтобы спешить.

- В любом случае все эти работы никак не отразятся на игре – сама арена полностью готова к приему матчей. Специалист из Белоруссии, который должен настроить систему фиксирования гола прилетел в Барнаул. Надеемся, что все будет хорошо, систему успеем наладить, - добавляет Якунин.

Изменения коснулись и непосредственно ледовой арены. Теперь размер площадки меньше – 28*60. Это так называемый финский вариант. В нашей лиге – это первая подобна коробка.

- Теперь хоккей будет более динамичный. Даже сами игроки с большим нетерпением ждут открытие Дворца. Хотят побыстрее выступить перед болельщиками. Задача-то у клуба высокая – взять Кубок, хотя я уже сейчас понимаю, что игры будут сложные. Каждая команда будет стараться заработать очки. Все понимают, что есть возможность попасть на пьедестал. Так что хоккей в этом сезоне будет зрелищный. Просто так завоевать Кубок нам не удастся, - говорит директор КАУ ХК «Алтай» Руслан Чайкин.

Что касается сложных технологий, то старую холодильную установку, которая не раз уже подводила, полностью поменяли. Новая теперь не только замораживает лед, но и отапливает раздевалки спортсменов. Вот такая умная система. Куб, которого в Барнауле до нынешнего сезона болельщики в глаза не видели, теперь будет не только показывать голы и счет, но и повторы острых моментов. Игры будут записываться одновременно на четыре камеры. Есть и радостная новость для тех, кто по какой-то причине не сможет лично присутствовать на матчах – теперь они будут транслироваться в улучшенном качестве.

Билеты на открытие «Титов Арены» еще есть в продаже. В субботу, 28 и в воскресенье, 29 сентября, матчи начнутся в 17 часов.

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спортаФото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спортаФото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спортаФото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спортаФото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спортаФото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спортаФото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спортаФото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спортаФото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спортаФото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительная пыль и запах краски: как сейчас выглядит изнутри барнаульский Дворец спортаФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сотрудница салона сотовой связи получила срок за слежку за женой своего любимого
В Барнауле выставили на продажу коттедж с «музыкальным подвалом»
Следствие озвучило возможные причины инцидента с Boeing 767 в Барнауле
Алтайские ученые изобрели биоразлагаемую съедобную посуду
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Росгидромет предсказал жителям Алтайского края снегопад в конце сентября
ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона
«Ростелеком» в Барнауле поддержал конкурс «АвтоМАМА»
«Стальное дерево» помогло реконструировать спортивную площадку в Заринске
Официально: барнаульский Генплан приняли с многочисленными нарушениями
СМИ: на Алтае в серьезное ДТП попал сын обвиняемого во взяточничестве Вадима Надвоцкого
Пассажирка жестко севшего в Барнауле самолета сломала позвоночник при эвакуации
Барнаульский сторож воткнул нож в шею напарнику
В Новоалтайске строят большой культурно-спортивный комплекс