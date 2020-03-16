Паводок на подходе: в Алтайском крае стремительно тает снег

16 Март 2020 2020-03-16T14:54:40+03:00

Всю неделю в регионе будет плюсовая температура днем

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На большей части Алтайского края с 12 марта днем преобладают плюсовые температуры. Всю ближайшую неделю, по прогнозам синоптиков, бюудет тепло. Снег стремительно тает.

Как сообщает краевое минприроды, с 10 марта высота снега в бассейнах Оби уменьшилась на 5-12 см, Бии и Катуни — на 10-15 см, Алея — на 8-13 см, Ануя — на 10-12 см, Чарыша — на 8-12 см, Чумыша — на 7-18 см.

По данным на 16 марта на всех водных объектах Алтайского края сохраняется зимний режим, а уровень воды остается стабильным. Однако не исключено, что вскрытие рек и паводок начнутся уже в 20-х числах марта из-за теплой погоды.

В бассейнах крупных рек Алтайского края накопленные запасы воды в снежном покрове составляют от 140 до 217% от среднемноголетних значений. Причем тенденция к накоплению запасов воды сохраняется и сейчас. Только в феврале в Алтайском крае выпало от 106% до 269% нормы снега, в Республике Алтай — от 120% до 436%, сообщает «Бийский рабочий». Число осадков превышало нормы и в декабре, и в январе.

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ИСТОЧНИК KP.RU