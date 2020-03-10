В Барнауле скончалась известный гинеколог Надежда Шадрина

Знаменитый в Барнауле гинеколог Надежда Петровна Шадрина умерла в ночь с 8 на 9 марта. Речь идет о враче, история которой осенью шокировала барнаульцев.

Напомним, что в октябре 2019 года в соцсетях появился страшный пост горожанки Анны Шакировой. Зайдя к Шадриной по просьбе ее московских родственников, она увидела женщину с распухшими ногами в груде мусора и тараканов.

- А когда я поняла, кто передо мной, меня охватил ужас, - вспоминает Аня.- Я в молодости видела эту даму в накрахмаленном белом халате, в дорогих украшениях, пахнущую элитными духами. Дружбой с известным гинекологом (заведующей отделением в больнице Шинников) когда-то дорожили, а тут она заживо гнила в квартире, напоминающей свалку.

Фото: С сайта история.авра.рф/Анна Шакирова

«Когда несколько лет назад ее сын Слава Кальницкий (Шадрин) умер, видимо, для Надежды Петровны жизнь превратилась просто в существование», – написала тогда Анна в соцсетях.

Речь шла о маме моего знакомого музыканта и православного дьякона, которую я видела до этого один раз, на похоронах Славы. К гробу ее вывели под руки бывшие коллеги…

Прочитав страшный пост, я тогда поехала в эту квартиру на Островского и сама увидела страшную картину среди зловония. В первую минуту захотелось выскочить в подъезд и глотнуть свежего воздуха. В замусоренном жилище тем временем под руководством Ани Шакировой уже героически работали сотрудницы клининговой компании в респираторах. В следующие дни Надежду Петровну помыли, госпитализировали, в Барнаул срочно приехали будущие владельцы квартиры, с которыми она после смерти сына заключила договор ренты. Они потравили тараканов, наняли сиделку.

Надежда ШадринаФото: Марина КОЧНЕВА

Все эти месяцы Надежду Шадрину время от времени навещали представители соцзащиты, волонтеры, при этом медики из больницы, где она работала, готовы были к ней приехать по первому зову. Но больше всего бывшего врача опекала Анна Шакирова, которая первая забила тревогу осенью. Недавно даже стиральную машинку Шадриной поставила, чтобы сиделка стирала пеленки.

Вместе с Аней мы были у Надежды Петровны в прощеное в воскресенье, 1 марта. Та сидела нарядная в голубой курточке, в голубом ободке на волосах. В квартире было чисто. Пожилая женщина, словно ребенок, обрадовалась новой посуде, которую купила Аня. Говорили о том, что в апреле у нее 80-летний юбилей. Несмотря на опухшие ноги и невозможность передвигаться даже по квартире, Надежда Петровна находила в себе силы шутить, делала комплименты. Только пожаловалась, что ужасно скучает по своим кошкам, которых раздали, пока она лежала в больнице, добавила: «Тоска зеленая…»

Утром 8 марта мы снова были у нее, Анна испекла пирог, сшила шторы. Забегали в этот день с цветочком и подарочком и волонтеры. Надежда Петровна чувствовала себя неважно, это было заметно. Предложили вызвать «скорую», но хозяйка дома наотрез отказалась, сказала, что лучше приляжет. Когда мы уходили, Надежда Петровна уснула под присмотром сиделки. А утром не проснулась.

Прощание с Надеждой Шадриной состоится 12 марта с 10.00 до 12.00 в ритуальном зале по адресу: Барнаул, ул. Попова, 21а.

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