Мария Шукшина показала последнюю открытку к 8 марта, которую ей подарил отец Василий Макарович

Актриса Мария Шукшина накануне празднования Международного женского дня опубликовала на своей странице в Instagram поздравительную открытку от своего знаменитого отца.

- Какая радость получить от папы открыточку (случайно копалась, нашла)!!!! Но и грусть какая... последняя открытка марта, больше весны в его жизни не будет, будет только бесконечная, жуткая осень 2 октября 1974 года, - написала Маша.

На раритетной открытке, как будто отпечатался образ Сросток – малой родины Василия Макаровича: речка, зеленые луга и прекрасная девушка с яркими цветами. Все, как любил наш известный земляк. Сразу видно, что выбирал сердцем. Да и слова, которые он написал своей младшей дочери Маше, трогают до глубины души, особенно сейчас, когда знаешь, что, возможно, это последняя открытка, которую он подарил своим близким.

shukshina_maria Какая радость получить от папы открыточку (случайно копалась, нашла)!!!!Но и грусть какая... последняя открытка марта, больше весны в его жизни не будет, будет только бесконечная, жуткая осень 2 октября 1974 года.

- Машенька, ангел мой родной! Поздравляю тебя с весной. Пусть их у тебя будет много-много, пусть ты будешь здоровенькая, умненькая, послушная, будешь радовать папу и маму, - желает Василий Шукшин, в конце добавив подпись «Папа. 8 марта 74».

Причем изначально видно, что режиссер поправил дату с 5 марта на 8. Скорее всего, именно заполнял весточку Василий Макарович 5 марта.

Подписчики Марии отметили, что все наказы она исполнила, а значит, ее отцу действительно было бы чем гордиться.

- Он радуется, во сне приходит, обнимает меня. Такое счастье!!! Теперь папа - мой ангел родной! Чувствую его рядом, иногда очень сильно. Какое счастье, что связь с нашими любимыми не прерывается! – отвечает на комментарии известная актриса и телеведущая.

Кстати, время от времени в мемориальный музей Василия Шукшина в селе Сростки передают его письма. Последние три были обнародованы в 2017 году. В дар их передала Майя Якутина из Ташкента. Она познакомилась с писателем в 1952 году еще в Сростках, когда он только вернулся из армии. Девушка же работала следователем. Спустя некоторое время ее перевели в Барнаул, а Шукшин уехал покорять столицу.

Спустя 20 лет девушка прочитала рассказ Шукшина «Страдания молодого Ваганова», где героиню зовут Майя Якутина. Майя Семеновна написала письмо Василию Макаровичу – так и началась их переписка. Последнее письмо он отправил ей 27 сентября 1974 года, а получила она его спустя три дня после его смерти – 5 октября.

Долгие годы письма хранились в семье, как реликвия.

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