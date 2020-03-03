Милота зашкаливает. Мария Шукшина выложила трогательное видео с внуком

Актриса и телеведущая Мария Шукшина, совсем недавно вновь ощутившая радость быть бабушкой, опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео с внуком Марком.

Жизнь в звездном семействе Шукшиных постепенно налаживается. Вскоре после новогодних праздников мама внука Марии Васильевны – уроженка Барнаула Фрейя Зильбер, пришла к известной родственнице и попросила на некоторое время оставить у себя мальчика. Судя по всему, Марк Касаткин до сих пор живет с отцом и чувствует себя замечательно: Макар по большому счету хоть и не был знаком с сыном и никак эти полтора года не участвовал в его воспитании, сейчас преобразился на глазах – он играет с наследником и всячески демонстрирует родительскую заботу.

shukshina_maria Марк Касаткин в семье Шукшиных

На опубликованных кадрах видно, как маленький Марк играет с отцом, радостно бежит к нему, обнимает и целует. Кажется, отец и сын нашли общий язык и подружились.

Кстати, трогательное видео было опубликовано в Прощеное воскресенье и Мария Шукшина, пользуясь случаем, попросила у всех своих подписчиков прощения.

«Бог всех прощает и мы прощаем всех! Просим и у вас прощения и от всей души желаем милости Божией в достойном прохождении спасительного поприща Великого Поста!!!», - пишет Шукшина.

«Какой хорошенький мальчуган. Как ему хорошо с вами. Окружен заботой, любовью. Что бы с ним было - страшно подумать. Пусть радует вас каждый день», «Какой сын красавец, а внучок. СЛОВ НЕТ, ванильная булочка!!!», «Какое доброе видео. Рада, что малыш с вами и счастлив, ну а то, что ему хорошо - это видно», - пишут в комментариях подписчики актрисы.

Напомним, Марк Касаткин появился на свет 20 апреля 2018 года. Его мама - уроженка Барнаула Фрейя Зильбер. Она родила мальчика от среднего сына Марии Шукшиной Макара Касаткина, однако пара рассталась, когда девушка еще была беременна. Для нее это уже второй ребенок. Первого Фрейя родила еще на Алтае, когда ей было всего 14 лет. Девочку воспитывает ее бабушка.

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