Василий Шукшин - первой жене: Скукотища зеленая!

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-02T13:42:29+03:00

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Мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина в алтайском селе Сростки, во вторник, 2 октября, презентовал новое издание – альбом-каталог «Инскрипты».

Новую книгу выпустили специально ко Дню памяти известного писателя, режиссера, актера. Его не стало 2 октября 1974 года. Автором издания «Инскрипты» является доктор филологических наук из Латвии Павел Глушаков. Он лично ознакомился с коллекцией мемориального музея в Сростках, а это более 200 предметов, на которых Шукшин оставил свой бесценный след в виде автографа. И ведь это не просто роспись, на многих книгах запечатлены дарственные надписи.

Автограф Василия Шукшина (Фото: предоставлено музеем)

- Павел отобрал для альбома 94 издания, представляющие интерес в культурном и историческом плане. Позже он написал вступительную статью «Собеседники на пиру», - рассказывают в музее.

Первый раздел в книге - мемориальный. Автографы, которые в нем отпечатаны, распределены в хронологическом порядке. По ним можно отследить настроение Шукшина. Вообще, он был не таким, как все. Со своей жизненной философией, так что банальные надписи типа «Удачи!» или «Успехов!» у него не встретишь. По крайней мере, в этой книге. Его пожелания все уникальны, не однообразны. В них он умудрялся писать о своих переживаниях, но при этом сохраняя энтузиазм. А также частенько обращался к произведениям классиков – это одно из предположений Павла Глушакова.

Автограф Василия Шукшина (Фото: предоставлено музеем)

- Скукотища зеленая, а жить надо! – пишет Василий Шукшин на своей же фотографии. Предположительно в 1954 году он подарил еепервой супруге Марии Ивановне Шумской.

Автограф Василия Шукшина (Фото: предоставлено музеем)

Кстати, по неизвестной причине надпись позже была заштрихована синими чернилами. Однако, притом, что брак Шукшина и Шумской просуществовал недолго и завершился довольного болезненным разрывом, Мария Ивановна сохранила эту карточку.

Есть и другой снимок, также отправленный Василием Макаровичем жене. На нем он цитирует светило русской литературы – Александра Пушкина.

- Я помню чудное мгновенье, - пишут Шукшин.

Скорее всего, именно в тот момент он вспоминал чудесные дни, проведенные с Марией Ивановной.

Автограф Василия Шукшина (Фото: предоставлено музеем)

Также в сборнике немало фрагментов с дарственными надписями Шукшина в его же книгах, которые он передавал своим родным и близким. Некоторые музею подарил троюродный брат Василия Макаровича Иван Петрович Попов. Среди них издание «Живет такой парень» и «Любавины».

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