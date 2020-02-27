В Каменском районе возобновили поиски рыбаков, провалившихся под лед

26 февраля в Каменском районе возобновили поиски двух рыбаков, пропавших 23 февраля. Первые поисковые операции, даже с привлечением водолазов, не увенчались успехом. Предположительно, мужчины провалились под лед, когда ехали по реке на снегоходе.

Рыбаки пропали недалеко от деревни Духовая. Приехав на рыбалку, они остановились на базе отдыха «Трансмаш». Разбили палатку, и, по всей видимости, отправились на реку на снегоходе. След от транспорта оборвался у полыньи, в 8 км от базы. В воде нашли сапог и перчатку. Сейчас поиски ведутся в районе протоки Старая Обь. Дно реки обследуют эхолотом.

Опытные рыбаки Алтайского края поделились с «Комсомолкой» мнением о том, могут ли их найти живыми, и рассказали об опасностях, ожидающих любителей рыбалки в феврале-марте.

Главный рыболов Алтайского края Сергей Казанцев рассказал, что в числе пропавших - его товарищ.

- Мы все-таки надеемся, что они живы. Но если погибли, их сейчас сложно будет найти из-за сильного течения в реке, - говорит Казанцев.

Обычно зимой рыбакам ничего не угрожает, но, тем не менее, всегда есть промоины - где-то сливная канализация идет, а где-то сила течения не дает льду образоваться. Запорошенные снегом эти места не сразу могут быть заметны. Поэтому лучше избегать незнакомых мест.

Многие начали говорить о том, что лед под снегоходом мог треснуть якобы из-за теплой погоды, которая стояла три дня.

- Это бред. Мы уходим со льда только в начале апреле, - говорит Казанцев.

Мастер рыболовного спорта, бывший сотрудник МЧС Константин Тинин больше склоняется к тому, что пропавшие погибли.

- Знаете, как на Дальнем Востоке на Амуре старожилы ищут утопленников? Там же вообще не найдешь – омуты по тридцать метров. Они берут плот, на который кладут булку серого хлеба, и пускают с той точки, где утонул человек. Где первый день плот встал - там первая стоянка покойника, но если ныряют и не находят, то дальше пускают плот. И так пока не найдут. В данной ситуации, если они под лед провалились, то их очень сложно найти, тела уже унесло, - считает Тинин.

Даже если предположить, что рыбаки могли выбраться из полыньи, потом им нужно было добраться по глубокому снегу 8 км до базы отдыха.

- Вероятность, что в таких условиях нетренированный человек спасется, мала. В воде температурой +3 градуса человек может прожить пять минут, потом начинаются необратимые процессы в организме. Поэтому, если даже предположить, что они «накупались» и шли пешком по снегу, вполне вероятно, что могли погибнуть по дороге в палатку, - говорит бывший спасатель Тинин.

В любом случае, надежду на лучшее никто не отменял.

Справка

В ГУ МЧС по Алтайскому краю просят жителей региона воздержаться от выхода на лед. Сейчас в крае открыты четыре ледовых переправы:

- В Бийском районе (село Шульгинка - пос. Амурский, 30 тонн);

- В Шелаболихинском районе (село Шелаболиха - с. Иня, три тонны);

- В Быстроистокском районе (село Быстрый Исток - с. Акутиха, шесть тонн);

- В Каменском районе (город Камень-на-Оби – Островная, 14 тонн).

Полезные телефоны

- Единый телефон экстренных служб - 112;

- Единый телефон пожарных и спасателей - 01/101;

- Полиция - 02/102;

- Скорая помощь - 03/103;

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