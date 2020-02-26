А у тебя какой статус? Как корреспондент «Комсомолки» сдавала тест на ВИЧ

После выхода фильма Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в алтайском СПИД-центре прибавилось желающих сдать экспресс-анализ. Если раньше в день приходило по 20-25 человек, то сейчас — 30-40. И что самое важное: стало больше молодежи. «Комсомолка» решила лично в этом убедиться и отправилась испытывать экспресс-методику на себе.

Одна или две полоски?

В Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом можно сдать экспресс-тест на ВИЧ по крови из пальца бесплатно и анонимно — по вторникам и четвергам. При этом сдача анализа занимает не больше получаса: три минуты на взятие крови, 10 минут на ожидание результата и еще несколько минут на беседу с врачом.

Признаюсь честно: у меня был повод думать, что я чисто теоретически могу быть ВИЧ-положительной. Были в моей жизни прецеденты «рискованного поведения», как говорят доктора. Конечно, я сдавала анализы, но ведь его нужно пересдавать раз в год, потому что вирус может проявиться не сразу. Никогда нельзя исключать такую возможность — ну может, если только человек совсем непорочный.

Сдача анализа на ВИЧ.Фото: Олег УКЛАДОВ

Но при этом в самом СПИД-центре почему-то было совсем не страшно: доктора и медсестры очень приветливые, пациенты ведут себя тихо и спокойно, никто не ругается и не лезет без очереди. Много мигрантов: по законодательству РФ, они обязаны пройти ряд анализов, в том числе на ВИЧ. С положительным статусом им не выдадут вида на жительство и не разрешат работать в России.

На сдачу теста стояло примерно 10 человек, но за счет конвейерного метода никто долго не ждал: сдали кровь, вышли, затем по приглашению снова в кабинет — уже за результатом. Фамилии и имена не озвучивают: тесты нумеруются, и по этому номеру вызывают.

В кабинете, как и в обычной поликлинике, сидят врач и медсестра. Тесты и все приспособления к ним находятся в специальных индивидуальных пакетиках. Он похож на тест на беременность, даже результат нужно определять так же: одна полоска — отрицательно, две — положительно. Только его погружают в мочу, а капают кровь в специальную выемку.

Тест на ВИЧ (с еще не проявившимся результатом).Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда я сдавала тест, то видела на столе уже готовые тесты, и на двух из них был положительный результат. И хотя точность экспресс-анализа составляет 99%, все равно после него отправляют сдавать кровь повторно, уже из вены. Потому что ложноположительный результат тоже нельзя исключать. Например, недавние прививки, другие инфекции или гормональные сбои в организме могут быть причиной сбоя теста.

Получив свой отрицательный результат, я ничего особенного не почувствовала. Может, потому что в глубине души была уверена, что здорова, как думает большинство людей. А может, потому, что знаю: от ВИЧ при получении необходимой терапии уже не умирают.

21 тысяча «таких же, как все»

В Алтайском крае зарегистрировали около 30 тысяч ВИЧ-положительных людей, из них около 21 тысячи живут в регионе. Остальные либо переехали на ПМЖ в другую часть страны, либо это были эмигранты. В СФО Алтайский край обычно занимает 4-6 места по распространению инфекции — то есть, показатели не самые плохие. Но в регионе, также как и во всей стране, эпидемия: только в 2019 году выявили около 80 тыс. новых заболевших.

Объявление о тестировании на ВИЧ.Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% всех новых случаев ВИЧ являются результатом гетеросексуальной половой связи. При этом риск заражения для женщин в 2-3 раза выше, чем для мужчин. Интересно, что у женщин также ВИЧ-инфекция переходит в стадию СПИДа в среднем вдвое раньше, чем у мужчин.

— Долгое время самой популярной причиной заражения ВИЧ было употребление наркотиков инъекционным путем. Сейчас же превалирует половой путь, — рассказал заведующий отделом профилактики алтайского СПИД-центра Виталий Эйхман.

Если анализ на ВИЧ подтверждается, человеку бесплатно положена антиретровирусная терапия. Обычно нужно принимать комбинацию из трех препаратов. Получить их можно только в СПИД-центре. Сначала дают лекарства на месяц, а если пациент добросовестно лечится, могут давать и на три месяца.

В кабинете у заведующего отделом профилактики алтайского СПИД-центра Виталия Эйхмана.Фото: Олег УКЛАДОВ

— Если не лечиться, из-за поражения иммунитета зачастую пациент «цепляет» другую инфекцию: чаще всего туберкулез. Для ВИЧ-инфицированных, отказавшихся от лечения, и пневмония, и грипп могут быть смертельны. А вот при приеме терапии люди живут точно так же, как обычные граждане. Они становятся такими же, как все. Даже ОРВИ болеют не чаще, а вирус иммунодефицита в их организме угнетается настолько, что порой даже не определяется тестами, — говорит Виталий Эйхман.

ВОЗ разработала стратегию, которую обязалась выполнить и Россия: выявить 90% ВИЧ-инфицированных, 90% из них должны получать терапию, а вирус должен быть подавлен у 90% лечащихся.

Как блогеры помогают преодолеть дискриминацию ВИЧ-инфицированных

Еще одна не менее важная проблема — стигматизация и дискриминация ВИЧ-инфицированных. Таких людей откровенно боятся, с ними могут не здороваться за руку и даже выживать с работы, если узнают об их статусе. Далеко ходить не надо: даже один из моих коллег отказался подвезти меня на своей машине до СПИД-центра, чтобы его никто не увидел около такого учреждения. Неудивительно, что большинство людей стараются скрывать от всех факт наличия у них ВИЧ.

Тест на ВИЧ.Фото: Олег УКЛАДОВ

— Согласно Конституции РФ, ВИЧ-положительные имеют точно такие же права, как и остальные люди. И они не обязаны никому рассказывать о своем статусе, в том числе работодателю, — отметил Виталий Эйхман.

Люди зачастую навешивают клеймо нерукопожатных на ВИЧ-инфицированных из-за недостаточного владения информацией о вирусе и путях его передачи. Особенно сильное беспокойство у сотрудников СПИД-центров вызывает «зашоренность» некоторых медиков. До сих пор в стране происходят случаи, когда врач отказывается лечить пациента, или надевает по трое перчаток и маску на лицо при приеме.

— Что касается населения, мы стараемся информировать постоянно, устраиваем акции по сдаче анализа, наши сотрудники ходят в школы с лекциями. Проблема в том, что рассказывать об этом мы можем только людям старше 14 лет, — говорит Виталий Эйхман.

Заведующий отделом профилактики алтайского СПИД-центра Виталий Эйхман.Фото: Олег УКЛАДОВ

Именно поэтому специалисты очень рады тому, что медийные персоны обратили внимание на проблему эпидемии ВИЧ.

— Мне кажется, чем больше блогеров будут об этом рассказывать, тем лучше. Ведь сейчас молодежь им доверяет порой больше, чем собственным родителям. Главное, чтобы информацию они выдавали правильную, — честно отозвался Виталий Эйхман.

Кстати

Результаты анонимного экспресс-тестирования нельзя предъявить кому-либо — это анализ «для себя». Если нужна справка, ее выдадут только после сдачи крови из вены и лабораторного тестирования. Это стоит 200-500 рублей в зависимости от места — в бюджетных учреждениях дешевле.

Тест на ВИЧ.Фото: Олег УКЛАДОВ

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