2019-03-13T14:14:19+03:00
Здоровье

Алтайский край включен в регионы-лидеры по смертности от ВИЧ

А по заражению мы находимся на четвертом месте по Сибири
Дарья САВЕНКО
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Алтайский край включен в регионы-лидеры по смертности от ВИЧАлтайский край включен в регионы-лидеры по смертности от ВИЧФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский край включили в ТОП-10 регионов России по смертности от ВИЧ. Специалисты РБК основывались на статистических данных Росстата.

На восьмом месте

Лидером рейтинга стала Кемеровская область. В 2018 году там умерли 38,2 тысяч человек, из которых от ВИЧ – 1750. Таким образом, коэффициент смертности от ВИЧ составил там 65,1 случая на 100 тысяч жителей.

На втором месте в рейтинге Иркутская область, где зафиксировано 42,4 случая смерти от ВИЧ на 100 тысяч жителей. Замыкает тройку лидеров Свердловская область. Там от ВИЧ умерли более 1,6 тысяч человек, коэффициент смертности составил 38,1 случая на 100 тысяч. В этих регионах смертей от ВИЧ больше, чем убийств, самоубийств и ДТП вместе взятых.

Алтайский край расположился в рейтинге на восьмом месте. В прошлом году коэффициент смертности от ВИЧ составил 31,5 случая на 100 тысяч жителей региона. По сравнению с 2017 годом показатель снизился на 6,6% Что касается зараженности, а не смерти от ВИЧ, Алтайский край находится на четвертом месте по Сибири. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- Иркутская область– 2415,2 зараженных*;

- Кемеровская область – 1686,4;

- Новосибирская область – 1142,5;

- Алтайский край – 879,5;

* на 100 тысяч населения.

Сдать кровь на ВИЧ

С 5 марта жители и гости Барнаула могут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Сделать это можно по адресу: 5-ая Западная, 62 (Краевой центр по борьбе со СПИДом) каждый вторник (с 13:00 до 15:00) и четверг (с 10:00 до 12:00). Результат будет известен через 15 минут после забора крови.

Задать о ВИЧ вопрос

В Алтайском крае уже 22 года работает информационный телефон по ВИЧ. Любые вопросы об инфекции можно задать телефону: 8 (3852) 33-45-99 ежедневно с 9:00 до 16:00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Цифра

В Сибирском Федеральном округе на 1 января 2019 года выявлено 279 760 человек с ВИЧ-инфекцией, из которых 64 992 уже умерли. Только в 2018 году зарегистрировано 23 519 новых случаев ВИЧ-инфекции. В Алтайском крае показатель заболеваемости составил 121,6 человек на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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