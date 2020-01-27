2020-01-27T11:41:55+03:00
Здоровье

Жители Алтайского края могут бесплатно провериться на ВИЧ за 10 минут

Результаты экспресс-теста точны на 99%
БОРЗОВ Денис
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Фото: Минздрав Алтайского краяФото: Минздрав Алтайского краяФото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле можно бесплатно провериться на ВИЧ. Как известно, это одно из самых неуловимых и агрессивных заболеваний. Заразиться им сегодня может каждый, ведь это больше не болезнь маргиналов – вирус захватывает и другие слои общества.

Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, теперь каждый четверг любой желающий может позаботиться о своём здоровье и сдать экспресс-тест на ВИЧ без ущерба для времени. Он занимает всего десять минут, но показывает предварительный результат наличия вируса с 99% точностью.

Тестирование будет сопровождаться до- и послетестовым консультированием, на которых специалисты центра СПИД помогут проанализировать наличие рискованных ситуации к заражению и проконсультируют по всем интересующим вопросам. Тест - анонимный, бесплатный и не требует предварительной записи.

Проконсультироваться и провериться на ВИЧ можно по адресу:

ул. 5-я Западная, 62; 1 этаж, кабинет №119 каждый четверг с 13.00 до 15.00.

Всем, у кого результат окажется положительным, будет выдано направление на полноценное обследование в краевом центре СПИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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