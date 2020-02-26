2020-02-26T05:07:44+03:00
Общество

Синоптики дали прогноз погоды на март 2020 в Алтайском крае

По их словам, погода в марте в Алтайском крае будет теплее нормы
Анна СЕМИНА
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В середине марта в Алтайский край придет волна теплаВ середине марта в Алтайский край придет волна теплаФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным Росгидромета, погода в марте 2020 в Алтайском крае может оказаться теплее среднемесячной нормы.

В Сибири потеплеет

По предварительным данным, начало весны может быть теплее не только в Сибирском федеральном округе, но и на многих других территориях страны, в том числе в Забайкалье, Якутии, на Чукотке.

Уже сейчас российский синоптики в один голос твердят, что в марте температура ожидается немного выше нормы.

- Средняя месячная температура в Алтайской крае ожидается минус 5…8 градусов, что выше нормы на 1-2 градуса, - официально подтверждают специалисты новосибирского ЦГМС.

Что касается Барнаула в частности, то для него нормой считается минус 7.3 градуса, однако из-за некоторых сдвигов, вероятнее всего, будет еще теплее на 1-2 градуса. Волна тепла должна зайти в регион в середине месяца. Тогда дневная температура достигнет отметки в минус 3 градуса. При этом также не исключены заходы волны холода. В этот период возможно похолодание до - 25 ночью и -9…-11 днем.

Не исключена и вероятность снегопадов. Они пройдут над территорией Западной Сибири, будут не постоянным, но календарная норма осадков (от 8 до 20 мм в сутки) все-таки выпадет. В частности непогода захватит юго-запад Новосибирской области и не исключено, что в этом плане достанется и Алтайскому краю. Также возможно усиление ветра, метели, снежные заносы и гололед на дорогах.

Предварительный прогноз на март (фото: Росгидромет)

Предварительный прогноз на март (фото: Росгидромет)

- Месячное количество осадков предполагается около нормы, по северо-западу Алтайского края больше нормы, на юге – меньше нормы (8-25 мм, в предгорных районах 28-27 мм), - также добавляют синоптики.

Около 700 населенных пунктов под угрозой

Это не самый благоприятный прогноз с точки зрения предстоящего паводка. По словам начальника Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, в том случае, если еще пару-тройку недель будут идти снегопады, это приведет к формированию обильного паводка, но при условии резкого потепления. Более детальный прогноз формирования первой волны весеннего половодья можно будет представить только после 15 марта.

- Учитывая недостаточное осеннее увлажнение почвы, при постепенном нарастании тепла и отсутствии сильных осадков до третьей декады марта возможно разрушение значительных объемов имеющихся снегозапасов (испарение, вымерзание и инфильтрация в почву) до наступления интенсивного снеготаяния, как это было в 2017 году. Но даже один резкий заток аномального тепла с сильными жидкими осадками во второй половине марта может легко спровоцировать процесс формирования паводка по образцу 2018 года, - предупреждает Александр Люцигер.

По словам полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, наиболее сложная обстановка может сложиться в республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях. Во всех этих регионах превышен снегозапас в два и более раз, а запасы воды в снежном покрове также в полтора раза превышают норму.

По информации МЧС России, в зоне возможного подтопления в регионах Сибири могут оказаться более 700 населенных пунктов, из них более 200 приходятся на Алтайский край, а это более 42 тысяч человек.

Власти региона уже «отложили» на ликвидацию последствий более одного миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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