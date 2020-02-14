Кто и зачем рубит лес в ленточном бору под Барнаулом

На днях жители Барнаула вновь забили тревогу, увидев, как в бору, в районе улицы Кутузова, рядом с лыжной базы АлтГТУ, рубят деревья.

- Макушки оставили, все остальное, все что пригодно, вывезли. Повредили молодняк. Кому это понадобилось именно зимой? Думали, что снегом прикроет и сразу не видно будет, а весной потом никто не хватится? – возмущается жительница Барнаула.

Все законно

«Комсомолка» решила разобраться в ситуации. В пресс-службе администрации города нам рассказали, что данный участок был заготовлен под рубку еще в 2019 году. Все работы велись по программе хозяйственной деятельности подконтрольного ведомства Минприроды края КАУ «Алтайлес». Это санитарная вырубка, на которую есть все необходимые разрешения. Причем сваленные сосны – не последние из утвержденного списка, будут еще рубить. Но это не сплошная рубка! Убираются перестойные и больные деревья, мешающие развиваться остальной экосистеме леса.

Зачем нужны санитарные рубки

Санитарные рубки – это запланированные мероприятия, которые контролирует администрация города и края. Они в большинстве случаев помогают лесу – либо от пожаров, либо для облегчения жизни «молодняка».

Барнаульские леса после мокрого снегаФото: Олег УКЛАДОВ

- Санитарными рубками у нас, к сожалению, называют все подряд. Но важно не забывать, что существуют и другие. Например, рубки спелого и перестойного деревостоя, когда пора уже освободить место для молодых деревьев. Также существуют противопожарные рубки, чтобы огонь не переходил с одного участка леса на другой. Есть и рубки ухода, когда создаются условия для роста лучших деревьев. Но в любом случае, всегда нужно внимательно изучать документацию, - рассказывает алтайский эколог Алексей Грибков.

Эксперты Русского географического сообщества уверяют, что некоторые сосны ленточного бора могут доживать до 300 лет. В 2019 году в Алтайском крае были найдены «старички», возрастом 200-210 лет. Но на них уже не растут шишки. Если деревья теряют свою репродуктивную функцию, они мешают развитию ленточного бора.

Следят со спутника

В свою очередь, в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края пояснили, что незаконно срубить деревья в наше время уже не так просто.

- Наши специалисты следят со спутника за территорией региона. Если происходят масштабные самовольные рубки, это сразу замечается. Тогда мы и начинаем проверку, - пояснили в ведомстве.

Деревья в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Куда жаловаться на черных лесорубов

Защитником природы может стать каждый. Если вы стали свидетелем рубки леса и не знаете, к кому обратиться, для вас существует горячая линия нарушений в области лесного и охотничьего законодательства.

- Все желающие могут обратиться по федеральному номеру: 8-800-100-94-00 (по всей России) и по региональному - 8(3852) 63-66-40. Но иногда территория, где валят лес, не находится на нашем контроле, - пояснили в пресс-службе министерства природных ресурсов региона.

Если на горячей линии вам ответили, что плановых рубок на участке нет, то можно смело звонить в полицию. Правоохранители задержат черных лесорубов. В самом минприроды Алтайского края вашу заявку о нарушениях лесного законодательства все равно примут и обработают.

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