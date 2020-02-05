2020-02-05T08:47:19+03:00
Дом. Семья

В Алтайском крае стало намного больше белок

Учет провели научные сотрудники Алтайского биосферного заповедника
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Белка в автомобилеБелка в автомобилеФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В конце января в Алтайском заповеднике велся учет диких животных. На территории Прителецкой тайги были встречены маралы, косули, белки и кабарги. Уже предварительно ясно, что в регионе стало намного больше белок.

На южных склонах тайги работники заповедника встретили 5 маралов, 2 косуль, встречались следы кабарги. В многоснежных урочищах за 20 км пути встречены только 2 марала-быка. Кормятся они в таких условиях под кронами кедров и пихт свисающими эпифитными лишайниками и побегами кустарников.

Юрий Николаевич Калинкин, старший научный сотрудник, руководитель учётных работ отмечает, что «переходя от дерева к дереву маралы прокладывают траншеи, при этом над сугробами виднеется только голова с рогами».

- На маршруте есть следы соболей и белок, их активности в этом году благоприятствовал хороший урожай кедрового ореха. Нередко встречались следы лисицы, ей приходится рыть глубокие ямы, чтобы добыть под метровым слоем снега мышевидных грызунов, беззаботно живущих в своем подснежном мире. Проходила по хребту и росомаха, этот опытный хищник и падальщик ищет добычу волков, но и сам вполне может добыть при таких снежных условиях кабаргу, косулю или даже маралуху, впрочем, довольствуется она и птицами, мышами и другой некрупной добычей, - рассказал старший научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника Юрий Калинкин.

Ученые заложили искусственный солонец с фотоловушкой для наблюдения за копытными в северной части заповедника. Проведено обслуживание автоматической фотокамеры на уже действующем солонце, активно посещаемом маралами и косулями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае начали спасать косуль

За косулями охотятся браконьеры на снегоходах, а животные не могут убежать от преследователей. В результате некоторых представителей фауны даже забивают битами (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайские полицейские спасли пенсионерку от верной смерти в метель
Отец с дочерью погибли на пожаре
В Алтайском крае из-за снега рушится крыша в ветхих многоквартирных домах
В Алтайском техуниверситете отметят День науки
Барнаулец так хотел спать, что проник в чужой дом
В Камне-на-Оби закрыли детский сад из-за угрозы обрушения крыши
Барнаульские осужденные бесплатно убрали улицы от снега
В Алтайском крае стало намного больше белок
Алтайские онкологи бесплатно обследуют барнаульцев
По улицам Бийска ездит роскошный Aston Martin 2019 года выпуска
Прием заявок в летние лагеря начался в Барнауле
Алтайский техуниверситет приглашает школьников на занятия в центр занимательных наук и физико-техническую школу
В Барнауле начали разбирать новогодний городок на ул. Мало-Тобольской
В Алтайском крае начали спасать косуль
Барнаульские пенсионеры готовы биться за свои дома в Европейском суде по правам человека
В Подмосковье продавали говядину под видом алтайской
На Алтае запустили новый литейный цех со 155 рабочими местами
Алтайские "Огоньки" из-за коронавируса прервали гастроли в Китае
В Барнауле появятся новые пункты выдачи льготных лекарств
Пьесу о цифровой реальности «Оnline» начали ставить в театре кукол «Сказка»
Вместо Granmulino в Барнауле открыли итальянскую таверну
В Барнауле из-за сильного снега подешевели коттеджи
Экс-управделами алтайского губернатора заявил о фальсификации по его уголовному делу
В Бийске спасли косулю с разорванной шеей
Жильцам аварийного дома экстренно предоставили квартиры
В Барнауле предложили построить новую трамвайную линию в центре города
Сотрудницу сети пивных магазинов будут судить за присвоение 160 тысяч рублей