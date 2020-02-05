В Алтайском крае стало намного больше белок

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:47:19+03:00

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В конце января в Алтайском заповеднике велся учет диких животных. На территории Прителецкой тайги были встречены маралы, косули, белки и кабарги. Уже предварительно ясно, что в регионе стало намного больше белок.

На южных склонах тайги работники заповедника встретили 5 маралов, 2 косуль, встречались следы кабарги. В многоснежных урочищах за 20 км пути встречены только 2 марала-быка. Кормятся они в таких условиях под кронами кедров и пихт свисающими эпифитными лишайниками и побегами кустарников.

Юрий Николаевич Калинкин, старший научный сотрудник, руководитель учётных работ отмечает, что «переходя от дерева к дереву маралы прокладывают траншеи, при этом над сугробами виднеется только голова с рогами».

- На маршруте есть следы соболей и белок, их активности в этом году благоприятствовал хороший урожай кедрового ореха. Нередко встречались следы лисицы, ей приходится рыть глубокие ямы, чтобы добыть под метровым слоем снега мышевидных грызунов, беззаботно живущих в своем подснежном мире. Проходила по хребту и росомаха, этот опытный хищник и падальщик ищет добычу волков, но и сам вполне может добыть при таких снежных условиях кабаргу, косулю или даже маралуху, впрочем, довольствуется она и птицами, мышами и другой некрупной добычей, - рассказал старший научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника Юрий Калинкин.

Ученые заложили искусственный солонец с фотоловушкой для наблюдения за копытными в северной части заповедника. Проведено обслуживание автоматической фотокамеры на уже действующем солонце, активно посещаемом маралами и косулями.

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ИСТОЧНИК KP.RU