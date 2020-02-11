2020-02-11T19:02:41+03:00
Общество

Общественники Барнаула проведут пикет в защиту парка Ленина

Акция пройдет у памятника «Целинник»
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Митинг в защиту парка ЛенинаМитинг в защиту парка ЛенинаФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Общественники города Барнаула намерены выйти на пикет с требованием восстановить парк имени Ленина. Акция согласована с администрацией города и состоится в предстоящую субботу, 15 февраля.

Парк имени Ленина оказался в центре скандала в декабре прошлого года, после того, как министерство спорта Алтайского края сообщило о планах по строительству на его территории физкультурно-оздоровительного комплекса. Он должен был занять площадь 0,8 га. Изначально сообщалось, что вслед за этим начнется благоустройство остальной части парка, однако впоследствии минспорт уточнил, что таковых полномочий у них нет, а потраченные средства будут считаться нецелевым расходованием.

На прошлой неделе профильное ведомство приняло судьбоносное для парка решение - перенести строительство ФОКа на другую, свободную от зеленых насаждений, территорию. По крайней мере таковы планы на ближайшие годы.

И все же дальнейшая судьба парка решена не до конца. Общественники составили письмо на имя губернатора Виктора Томенко и просят поспособствовать в восстановлении территории, приведении ее в достойное состояние, оказать содействие в организации и проведении серии субботников в парках имени Ленина и Целинников.

Во время пикета будет проходить сбор подписей неравнодушных жителей Барнаула под письмом главе региона.

- Для нас важен каждый голос, так что приглашаем всех! - говорят организаторы.

Акция пройдет напротив парка Ленина – у монумента «Целинник» (ул. Антона Петрова, 210). Начало в 12 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, где именно в Барнауле построят скандальный физкультурный комплекс

Он расположится на улице Сиреневой. По словам Вячеслава Франка, строительство ФОКа на этой площадке актуально и целесообразно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественники Барнаула проведут пикет в защиту парка Ленина
Следователи проводят проверку по факту схода снега с крыши на людей
Полицейские задержали мужчину, который показывал детям свое достоинство
Барнаул готовится к паводку
Виктор Томенко обсудил судьбу «Холидея»
Трехлетняя жительница Барнаула показала Максиму Галкину свои таланты
Алтайские зенитчики отработали уничтожение вражеской авиации
Торговец нелегальными сигаретами получил три года лишения свободы
Напитки, которые разработали ученые Алтайского техуниверситета, экспортируют в страны Азии
Алтайские школьники спасают косуль
В Барнауле 12 февраля обсудят проблемы экологии
Заезды русских троек пройдут на «Сибирской Масленице»
Перевозчики Рубцовска наживались на льготниках
Алтайской пенсионерке подарили смартфон за победу в конкурсе «Спасибо интернету»