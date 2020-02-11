Общественники Барнаула проведут пикет в защиту парка Ленина

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:02:41+03:00

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Общественники города Барнаула намерены выйти на пикет с требованием восстановить парк имени Ленина. Акция согласована с администрацией города и состоится в предстоящую субботу, 15 февраля.

Парк имени Ленина оказался в центре скандала в декабре прошлого года, после того, как министерство спорта Алтайского края сообщило о планах по строительству на его территории физкультурно-оздоровительного комплекса. Он должен был занять площадь 0,8 га. Изначально сообщалось, что вслед за этим начнется благоустройство остальной части парка, однако впоследствии минспорт уточнил, что таковых полномочий у них нет, а потраченные средства будут считаться нецелевым расходованием.

На прошлой неделе профильное ведомство приняло судьбоносное для парка решение - перенести строительство ФОКа на другую, свободную от зеленых насаждений, территорию. По крайней мере таковы планы на ближайшие годы.

И все же дальнейшая судьба парка решена не до конца. Общественники составили письмо на имя губернатора Виктора Томенко и просят поспособствовать в восстановлении территории, приведении ее в достойное состояние, оказать содействие в организации и проведении серии субботников в парках имени Ленина и Целинников.

Во время пикета будет проходить сбор подписей неравнодушных жителей Барнаула под письмом главе региона.

- Для нас важен каждый голос, так что приглашаем всех! - говорят организаторы.

Акция пройдет напротив парка Ленина – у монумента «Целинник» (ул. Антона Петрова, 210). Начало в 12 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU