В Алтайском крае выросло число погибших в ДТП

В Алтайском крае за 2019 год снизилось число ДТП — с 2901 до 2791 происшествия (3,8%). Уменьшилось число раненых (с 3716 до 3576 человек). А вот число погибших выросло на 15 человек — с 237 в 2018 году до 252 в 2019 году. В 2017 году было 297 погибших.

— Повышение смертности нас тревожит, и мы постоянно мониторим проблемные участки. Отдельно работаем по пешеходным переходам. Для сведения: более 56 тысяч нарушений в крае за год совершили пешеходы. При этом 22 тысячи водителей наказали за то, что они не пропустили пешеходов», — отметил начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян.

В Барнауле за 2019 год погибли 32 человека, из них 16 — пешеходы. В 2018 году было 43 погибших.

К 2024 году региону необходимо выполнить поручение президента: не более 4 человек на 100 тыс. населения. Это значит, что в Алтайском крае должно погибать не более 90 человек в год. «У нас нет вариантов не выполнить это поручение», — сказал Андрей Подолян.

В январе число ДТП снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — со 188 до 171. Погибло 12 человек, что на одного меньше, чем за январь 2019 года. Травмы получили 257 человек, что на 10 больше, чем в январе 2019 года.

Совместно с администрациями в 2019 году ГИБДД края помогла обустроить 30 пешеходных переходов, 25 ограждений, 97 дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход», 174 светофора.

В рамках борьбы с аварийностью подразделения ГИБДД в 2019 году получили новую технику — 55 автомобилей Skoda и 9 автомобилей УАЗ. К 2024 году им выделят еще 61 автомобиль.

Напомним, после резонансного ДТП с тремя погибшими, случившегося в октябре 2018 года в Барнауле, ГИБДД стала больше уделять внимания проблеме «гонщиков». На проспекте Ленина выросло число экипажей ДПС. Также изменена схема работы светофоров. Теперь можно попасть в «зеленый коридор», двигаясь со скоростью 40-50 км/ч. Кроме того, светофоры на Павловском тракте давно перестали работать в режиме «мигающего желтого».

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