Знали, но попались. В Алтайском крае на 60% выросло число дистанционных мошенничеств и краж

Дистанционные преступления — бич не только Алтайского края, но и страны в целом. Люди продолжают отдавать свои деньги мошенникам, которые представляются сотрудниками банка, полицейскими, продавцами, майнерами криптовалюты и бог знает, кем еще. Число таких преступлений выросло на 60%.

— В количественном выражении это 4053 факта в 2019 году против 2518 в 2018 году, — рассказал начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян. — Такие преступления сложно раскрывать, хотя люди могут справедливо заметить, что это наша обязанность. Но проблема всероссийская.

Интересно, что уже мало кто попадается на схему «Ваш сын попал в ДТП». А вот львиная доля таких преступлений связана с хищениями с банковских счетов, когда человек сам называет номер своей карты и цифры CVC-кода с обратной стороны.

— Сейчас завершается формирование подразделений по расследованию IT-преступлений в каждом отделе нашего управления. Если раньше за это отвечал один отдел, то теперь в каждом будут сотрудники, занимающиеся такими вещами. Думаю, теперь мы сможем более успешно противостоять преступникам, — заверил Андрей Подолян.

Интересно, что с недавнего времени дистанционные преступления делятся на две части: мошенничества (схема «Ваш сын попал в беду» и т.п) и кражи (с банковских карт). За второе ответственность более серьезная, такие преступления относятся к категории тяжких.

Возбуждают уголовные дела даже в тех случаях, когда преступление не удалось довести до конца — иными словами, когда человек вовремя опомнился и ничего не потерял. Такие случаи тоже входят в стремительно выросшую статистику.

— У нас в крае есть много положительных примеров раскрытия таких преступлений, которые отмечали в том числе на уровне страны. За 2018 год мы передали в суд 360 уголовных дел, а за прошлый — уже 704 дела. Но раскрываемость, конечно, скромная — всего порядка 20%, — признает Андрей Подолян.

Для сравнения: раскрываемость убийств в Алтайском крае составляет 92,5%.

— Проблема еще в том, что люди как-то теряются перед преступниками, даже если знают о подобных схемах. Очень много таких, кто получал памятку или читал о подобном, и все равно попался. Мы уже проводим беспрецедентную кампанию по предотвращению таких преступлений: только в прошлом году раздали около 360 тысяч памяток, — говорит Андрей Подолян.

Печатают предупреждения и на квитанциях за услуги ЖКХ, напоминают о бдительности в общественном транспорте, банкоматы выдают предупреждения. Но и преступники изобретают все новые и новые способы введения в заблуждение. И попадаются на их удочки не только пожилые люди, но и молодые, знакомые с современными технологиями.

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