2020-02-07T14:54:31+03:00
Общество

«Теперь я видел все»: на Алтае «БелАЗ» застрял в снегу

Одно только колесо этой машины превышает рост человека
Анастасия Корягина
Поделиться:
Сугробы на Алтае. Фото: barnaul.instaСугробы на Алтае. Фото: barnaul.insta
Изменить размер текста:

Алтайский священник опубликовал в своем Instagram фото застрявшего в снегу «БелАЗа». По его информации, огромный самосвал встал на подъезде к поселку Тягун в Заринском районе. «Можно теперь сказать, что видел все», — написал отец Андрей Ушаков.

andreyzarinskandreyzarinsk
#алтай #тягун #сугробы #заринск
58 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам местных жителей, около Тягуна действительно есть карьер по добыче бута. Из этого камня дробят щебень. «Я в свое время щебень оттуда в Заринск возил, и сам видел «БелАЗы» на технолоческой трассе», — рассказал заринчанин Анатолий Клименко.

Стоит отметить, что «БелАЗ» — это огромный самосвал. Одно только колесо такой махины может быть выше человеческого роста. Алтайский водитель Олег Кротов в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» предположил, что на фото БелАЗ-7555В.

Почему застряла машина и как ее потом вызволяли, неизвестно. Снимок сделан 6 февраля 2020 года.

Напомним, норма снега в Алтайском крае в этом году превышена в разы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По самое не хочу. На Алтае норма снега превышена в 4,5 раза

В среднем норма осадка за декабрь-январь в регионе превышена на 200-300%, рассказала алтайский климатолог (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росстат назвал численность населения Алтайского края
«Теперь я видел все»: на Алтае «БелАЗ» застрял в снегу
Барнаулец украл у племянника пенсию по потере кормильцев и пропил
Студенты Алтайского техуниверситета открыли выставку, посвящённую 290-летию города
В Барнауле продают помещения известного сырного ресторана
Неожиданная пробка скопилась на шоссе Ленточный бор в Барнауле
Алтай-Кокс финансирует социальные программы
Священник назвал нечистью ракету, стартующую с Байконура
Бывшему антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому ужесточили срок наказания
Операторы связи зарегистрировали около 36 тысяч РЭС и высокочастотных устройств
Барнаульский застройщик покупает историческое здание ради реставрации
Промышленники Алтайского края наградили премиями научные коллективы Алтайского техуниверситета
Алтайские полицейские поймали и обезвредили «сырную банду»
Подарки на 14 февраля: Что можно купить в секс-шопах
Суд не выпустил алтайского депутата на свободу
Ледяной дождь: в Алтайском крае будут ненастные выходные
Алтайский полицейский отказался от взятки казахстанца
В сортировочном центре алтайской «Почты России» нашли опасного вредителя