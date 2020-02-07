«Теперь я видел все»: на Алтае «БелАЗ» застрял в снегу

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:54:31+03:00

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Алтайский священник опубликовал в своем Instagram фото застрявшего в снегу «БелАЗа». По его информации, огромный самосвал встал на подъезде к поселку Тягун в Заринском районе. «Можно теперь сказать, что видел все», — написал отец Андрей Ушаков.

По словам местных жителей, около Тягуна действительно есть карьер по добыче бута. Из этого камня дробят щебень. «Я в свое время щебень оттуда в Заринск возил, и сам видел «БелАЗы» на технолоческой трассе», — рассказал заринчанин Анатолий Клименко.

Стоит отметить, что «БелАЗ» — это огромный самосвал. Одно только колесо такой махины может быть выше человеческого роста. Алтайский водитель Олег Кротов в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» предположил, что на фото БелАЗ-7555В.

Почему застряла машина и как ее потом вызволяли, неизвестно. Снимок сделан 6 февраля 2020 года.

Напомним, норма снега в Алтайском крае в этом году превышена в разы.

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ИСТОЧНИК KP.RU