Общественная палата поддержала кандидата на пост мэра Барнаула Франка

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-19T15:05:03+03:00

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Общественная палата Барнаула поддержала кандидатуру исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка на пост мэра. Об этом сообщает «Политсибру» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Вопрос о поддержке Вячеслава Франка поднял председатель правления Алтайской региональной организации Центр национальной культуры «Вайнах» Валид Газиев. По его словам, Общественная палата Барнаула обязана высказать свое мнение.

Кандидата на пост мэра поддержали профессор кафедры уголовного права и криминологии БЮИ, доктор юридических наук Равиль Абызов, главред газеты «Вечерний Барнаул» Михаил Губин, член президиума Алтайского краевого Совета ветеранов ОВД и внутренних войск Алтайского края Виталий Чугуев, член Алтайского реготделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», кандидат юридических наук, заместитель председателя Общественной палаты города Петр Фризен, протоиерей, секретарь Барнаульской Епархии РПЦ отец Георгий Крейдун.

Члены палаты отметили опыт кандидата и его взаимодействие с руководством края.

- Те положительные изменения, которые произошли в краевой столице за последние несколько лет – результат работы сегодняшней команды, и во многом заслуга Вячеслава Генриховича. Он фактически руководит городом последние месяцы. Опираясь на свой колоссальный опыт работы в муниципалитете, Вячеслав Генрихович глубоко вникает во все вопросы городского хозяйства, принимает взвешенные решения и готов нести ответственность за работу всей команды городских управленцев, - сказал заместитель председателя Общественной палаты города Петр Фризен.

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ИСТОЧНИК KP.RU