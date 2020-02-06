Житель Алтайского края кормил пирогами пышногрудую невесту на «Давай поженимся!»

36-летний алтайский ведущий, автор песен и певец Сергей Майский (настоящая фамилия Нагуманов) стал героем передачи «Давай поженимся!» на Первом канале. Он боролся за сердце 48-летней Екатерины с восьмым размером груди. Мужчина приготовил ей оригинальный сюрприз и осыпал комплиментами.

Еще несколько лет назад Сергей был героем местных телепередач. Его снимали как автора-исполнителя, который выращивает картошку в селе Первомайское, и как музыканта-благотворителя. Неудивительно, что он заинтересовал редакторов Первого канала.

Сергей стал третьим по счету женихом. Его вступительная речь была весьма пламенной.

— Великолепная Екатерина! Позволь насладиться твоей красотой и пышными формами восьмого размера! А что для нас означает восьмой размер? Это бесконечность, знак бесконечности твоей искренности, твоей красоты и твоих настоящих чувств и эмоций! Я восхищен тобой! Ты просто мечта поэта, идеал!, — восторгался Сергей.

Барнаулец Сергей Майский увидел грудь невесты на «Давай поженимся!».

В видеопрезентации о мужчине рассказали, что он мечтает о квартире в Москве и гордится умением выживать на 25 тысяч рублей в месяц. Сергей признался, что является поклонником женщин с аппетитными формами, а также подчеркнул, что его пугает перспектива поставить штамп в паспорте. «Пять лет морочил голову возлюбленной, обещая жениться, а в итоге променял ее на тур по селам Алтайского края», — жестко прошлись по Сергею редактору передачи.

Мужчина подтвердил, что действительно пять лет жил с ведущей прогноза погоды, в которую влюбился через экран. Он утроился на тот же телеканал, где она работала, две недели ухаживал за ней и таки добился ее расположения. Но не срослось.

На передаче Сергей похвастался, что имеет высшее образование (географический факультет АлтГУ) и востребован в регионе. Также он честно признался, что не хочет детей, а хочет строить карьеру. А вот женихам он по вкусу не пришелся: один назвал его клоуном, а другой обвинил в ребячестве. Невеста просто молча улыбалась.

Невеста Екатерина на «Давай поженимся!».

Ведущие были более благосклонны к барнаульцу: сваха Роза Сябитова предположила, что он «неплохой любовник, только трындит много». Астролог Василиса Володина заподозрила какой-то умысел в его излишней доброжелательности. А Лариса Гузеева возразила ей, что это шоу-бизнес накладывает такой отпечаток.

В качестве сюрприза Сергей предложил Екатерине игру под названием «Большая любовь». Он пригласил ее встать вдвоем на весы и попробовать набрать 210 кг. Им не хватило всего одного кг, и тогда в студию внесли корзину с пирожками, которым жених кормил невесту, пока не весах не высветилась нужная цифра.

Сергей был уверен, что является идеальной парой для Екатерины, но подруги стали ее отговаривать, видя подвох в том, что он встречался с худой «погодной дивой». Ведущие посоветовали ей другого жениха, у которого два жилья в собственности. Его она и выбрала, а барнаульцу пришлось уезжать восвояси.

Давай поженимся! Женщина выдающихся достоинств. Выпуск от 05.02.2020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не сторонница быстрого секса». Уроженка Алтая боролась за депутата на передаче «Давай поженимся»

Девушка покорила ведущих своим характером и творческим номером, но жених посчитал ее слишком «молодой душой» для себя (подробнее)

Ведущим передачи «Давай поженимся!» подарили «Сердце Алтая»

Парень принес ведущим кусок дерева в форме сердца — но не символическую «валентинку», а приближенное к натуральному, будто с отрезками артерий (подробнее)