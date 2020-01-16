2020-01-16T14:16:49+03:00
Общество

Ведущим передачи «Давай поженимся!» подарили «Сердце Алтая»

Василиса Володина и Лариса Гузеева восхитились натуралистичностью предмета [видео]
Анастасия Корягина
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На передаче «Давай поженимся!».На передаче «Давай поженимся!».Фото: скриншот с видео на youtube
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Ведущим передачи «Давай поженимся!» подарили «Сердце Алтая». Этот интересный предмет принес друг одного из женихов в выпуске, опубликованном 15 января.

Парень пришел на программу в красной рубахе, сшитой на славянский манер, и помогал другу с сюрпризом для невесты. Подарок заключался в перфомансе с дегустацией березового сока. Жених поил невесту и ее сестру-близнеца березовым соком из отруба дерева, а его друг играл на глюкофоне.

Он очень заинтересовал ведущую Ларису Гузееву, которая назвала парня «большеньким мальчиком в красной рубашоночке». Жуя слойку, она стала пытать его насчет наличия работы: ведущую интересовало, является ли игра на глюкофоне основным занятием молодого мужчины. Гузеева отметила, что парню «пахать надо на стройке». Он не растерялся и заявил, что музыка — это его хобби.

Парень, подаривший «Сердце Алтая» на передаче «Давай поженимся!». Фото: скриншот с видео на youtube

Парень, подаривший «Сердце Алтая» на передаче «Давай поженимся!».Фото: скриншот с видео на youtube

После того, как сюрприз закончился, парень принес ведущим кусок дерева в форме сердца — но не символическую «валентинку», а приближенное к натуральному, будто с отрезками артерий.

«Это сердце Алтая. Сердце — это любовь, а у вас программа про любовь, вот я и принес», — смущенно сказал молодой человек. «Потрясающе», — отозвалась о подарке астролог Василиса Володина. «Какая прелесть», — согласилась Лариса Гузеева.

Молодой человек объяснил, что «встретился с этим предметом на Алтае» и привез его, чтобы показать, что природа делает такие вещи.

«Сердце Алтая» на передаче «Давай поженимся!». Фото: скриншот с видео на youtube

«Сердце Алтая» на передаче «Давай поженимся!».Фото: скриншот с видео на youtube

В этом выпуске Лариса Гузеева смущала не только друга жениха, но и самого жениха. «Можно вопрос интимный? Только честно! Когда был последний секс перед разводом?» — спросила ведущая 40-летнего Сергея, который прожил в браке 20 лет.

Сергей засмущался, а сваха Роза Сябитова стала почесывать затылок и с интересом смотреть на мужчину. Гость программы пытался отмазаться и ответил: «Да задолго уже до этого». Однако Гузееву этот ответ не удовлетворил. «Ну задолго — это за сколько? Даже такой скоренький, неказистый, некачественный, какой-никакой? Сексишко, я бы даже сказала», — давила Лариса на жениха.

В итоге Сергей все-таки признался, что у него в браке были интимные отношения раз в неделю. Несмотря на такие испытания, невеста выбрала именно этого мужчину из трех претендентов.

Часть про сердце можно смотреть с 27-й минуты:

Давай поженимся! Преданная сыном. Выпуск от 15.01.2020.

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Ирина работает в строительной компании в Москве и мечтает ездить за покупками в Милан (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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