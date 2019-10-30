2019-10-30T14:40:09+03:00
Общество

«Не сторонница быстрого секса». Уроженка Алтая боролась за депутата на передаче «Давай поженимся»

Ирина работает в строительной компании в Москве и мечтает ездить за покупками в Милан
БОРЗОВ Денис
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Фото: кадр из передачи "Давай поженимся"Фото: кадр из передачи "Давай поженимся"
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Уроженка Алтайского края, которая родилась в предгорье, попыталась найти свою любовь в эфире Первого канала. Она покорила ведущих своим характером и творческим номером, но жених посчитал ее слишком «молодой душой» для себя. Выпуск с Ириной вышел 25 октября.

Эко-активист

Женихом на передаче стал 32-летний депутат из Санкт-Петербурга Никита. Он любит экспедиции, половину своего дохода отправляет на благотворительность и ищет девушку, которая активно увлекается спортом.

Жених Никита Фото: кадр передачи "Давай поженимся"

Жених Никита Фото: кадр передачи "Давай поженимся"

- За свои годы он достаточно уже многого добился, выглядит он, конечно, очень хорошо, но единственное, что меня смущает – это его сережка, - отметила одна из невест, уроженка Алтайского края Ирина.

В девушке сыграли сибирские корни, ведь представительницы прекрасного пола из нашего региона действительно привыкли к суровым мужикам. Но Никита вовремя отыгрался, рассказал о своей исследовательской экспедиции, команде, поделился мечтой – путешествии в Антарктиду. При этом он успешно сочетает, казалось бы, несочетаемое: депутатское кресло и активную жизненную позицию - путешествия, некомфортные условия и частые командировки.

Алтайская дива

Ирина родилась в Алтайском крае, но живет и трудится в Москве - она помощник руководителя строительной компании. Девушка рассказала, что давно мечтала попасть на передачу, но ее не брали из-за отсутствия опыта в отношениях. И спустя несколько лет, после неудачных отношений Ирина стала участницей «Давай поженимся!»

- Гордится своей сексуальной фигурой, умением петь и танцевать. Мечтает, чтобы все бездомные животные обрели хозяев. Предупреждает, что она не сторонница быстрого секса, - презентовали Ирину в шоу.

Ирина с Алтая Фото: кадр из передачи "Давай поженимся"

Ирина с Алтая Фото: кадр из передачи "Давай поженимся"

На удивление, девушка оказалась целомудренной до 25 лет - до этого возраста не имела сексуальных связей. Это очень удивило ее бывшего парня, который почувствовал подвох и обо всем рассказал своим родителям. Родители решили, что Ирина о чем-то умалчивает, и, возможно, врет.

Уроженка Алтайского края решила выделиться и подарила ведущим визитную карточку региона – мед. Так она покорила Ларису Гузееву и Розу Сябитову, но жениха, к сожалению, ей не удалось достаточно впечатлить. Для него она спела со сцены, причем очень даже неплохо. Перед выходом к Никите невеста сначала переоделась в спортивную одежду, чтобы показать свою фигуру, а потом, перед творческим номером снова облачилась в вечернее платье.

Никита сказал, что алтайская девушка его тип, очень ему понравилась, к тому же выглядит, «как диснеевская принцесса», но «слишком юна душой». В итоге он выбрал москвичку Наталью, которая, как и он, занимается благотворительностью, мечтает о своей линии нижнего белья и прыжке с парашютом.

Алтайская девушка на "Давай поженимся".

ИСТОЧНИК KP.RU

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