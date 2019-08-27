2019-08-27T07:43:18+03:00
Дом. Семья

«Не кондиция»: жительница Барнаула выходила выброшенного цыпленка

Оперившийся птенец считает спасительницу «мамой»
Марина КОЧНЕВА
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Жительница Барнаула выходила выброшенного цыпленкаЖительница Барнаула выходила выброшенного цыпленкаФото: Наталья КОРОБЕЙНИКОВА
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16 августа жительница Барнаула Наталья Коробейникова услышала жалобный писк в мусорном баке на улице Совхозной.

- В полиэтиленовом пакете в яичной скорлупе пищал маленький черненький заморыш, - рассказывает Наталья. – Он всеми силами, которых у него было очень мало, пиликал свой птичий SOS. Сын Тимур взмолился: «Мама, возьмем его!» - тут же нашел коробку из под чая, которая стала маленьким домиком для найденыша.

Спасение цыпленка.Видео Натальи Коробейниковой

После Наталья узнала, что хозяйка, разводившая цыплят, выбросила «черныша» как не кондицию. Птенец представлял жалостливое зрелище - лапки были скрюченные, он не мог на них держаться. Каждые полчаса Наталья отпаивала его водичкой с витаминами, кормила особым кормом.

- Держала этот черный комочек на руках, даже баюкала, - улыбается Коробейникова. - Сын его назвал мистер Цыпушка, а я - просто Петей .

Спасенный цыпленок.Видео Натальи Коробейниковой

И добрые силы победили! Уже на третий день мистер Цыпушка по имени Петя стал ходить, а в следующие дни уже и бегать за своей спасительницей, как за мамой, запрыгивать к ней на ручки и там довольно попискивать.

На кадрах, снятых в семье, видно, как у петушка расправляется хохолок, как он с каждым днем становится не только более смелым, но и упитанным.

Спасение цыпленка.Видео Натальи Коробейниковой

- Вчера Петя отправился в поместье, хозяин которого обещал о нем заботиться и сбрасывать отчет в соцсетях, - рассказала Наталья. - Знакомые смеются над этой историей, а я даже плакала, когда с Петей расставалась - так привязалась, как к родному!

ИСТОЧНИК KP.RU

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