«Не кондиция»: жительница Барнаула выходила выброшенного цыпленка

16 августа жительница Барнаула Наталья Коробейникова услышала жалобный писк в мусорном баке на улице Совхозной.

- В полиэтиленовом пакете в яичной скорлупе пищал маленький черненький заморыш, - рассказывает Наталья. – Он всеми силами, которых у него было очень мало, пиликал свой птичий SOS. Сын Тимур взмолился: «Мама, возьмем его!» - тут же нашел коробку из под чая, которая стала маленьким домиком для найденыша.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/728251" frameborder="0"></iframe> Спасение цыпленка.Видео Натальи Коробейниковой

После Наталья узнала, что хозяйка, разводившая цыплят, выбросила «черныша» как не кондицию. Птенец представлял жалостливое зрелище - лапки были скрюченные, он не мог на них держаться. Каждые полчаса Наталья отпаивала его водичкой с витаминами, кормила особым кормом.

- Держала этот черный комочек на руках, даже баюкала, - улыбается Коробейникова. - Сын его назвал мистер Цыпушка, а я - просто Петей .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/728260" frameborder="0"></iframe> Спасенный цыпленок.Видео Натальи Коробейниковой

И добрые силы победили! Уже на третий день мистер Цыпушка по имени Петя стал ходить, а в следующие дни уже и бегать за своей спасительницей, как за мамой, запрыгивать к ней на ручки и там довольно попискивать.

На кадрах, снятых в семье, видно, как у петушка расправляется хохолок, как он с каждым днем становится не только более смелым, но и упитанным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/728252" frameborder="0"></iframe> Спасение цыпленка.Видео Натальи Коробейниковой

- Вчера Петя отправился в поместье, хозяин которого обещал о нем заботиться и сбрасывать отчет в соцсетях, - рассказала Наталья. - Знакомые смеются над этой историей, а я даже плакала, когда с Петей расставалась - так привязалась, как к родному!