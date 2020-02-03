Студент спас женщину с перерезанным горлом: «Пока я пережимал артерию, она прощалась со всеми»

В прошедшие выходные в Барнауле произошел случай, который мог бы смело лечь в основу криминального триллера. 22-летний студент Алтайского медуниверситета Давлатбек Шарипов руками остановил кровотечение у женщины, которой во время вечеринки перерезали горло.

Все случилось 2 февраля около 21-00 на улице Ярных, 25. В тот вечер студент-медик Давлатбек после работы приехал в гости к своему брату. Вдруг в дверь, громко крича, начал долбить сосед.

- Они постоянно «гуляют». Поэтому сначала я пытался через дверь спросить, что случилось. Но мужчина кричал, что человек умирает. Я побежал на помощь, - вспоминает события Шарипов.

Дальше картина, которая открылась перед 22-летним спасителем, была не для слабонервных. Посреди комнаты в луже крови лежала женщина, а из ее горла фонтаном лилась кровь. Видимо в разгар алкогольной вечеринки между выпивающими произошел какой-то конфликт.

Студент АГМУ Давлатбек ШариповФото: из личного архива героя(ев) публикации

Как «Комсомолке» рассказал сам Давлатбек, сначала от увиденного ему стало страшно. Потом, когда понял, что женщина задыхается, взял себя в руки и кинулся помогать. В это время умирающая женщина хрипящим голосом начала прощаться со всеми и извиняться – мол, простите, если кого обидела в этой жизни.

- Главное в тот момент было остановить кровь. Сначала я пытался тряпкой это сделать, но она быстро промокла, я начал пережимать другой. Потом пережал пальцами артерию, только тогда удалось остановить кровотечение. Так и сидел возле нее, пока скорая помощь не приехала, - добавил студент АГМУ.

Позже врачи сообщили спасителю, что женщина жива. Сам же Давлатбек еще долгое время приходил в себя после случившегося, все же первый раз оказался в такой ситуации и спасал человеку жизнь.

Кстати, жители Барнаула в социальных сетях и одногруппники парня уже прозвали Шарипова героем. За такие слова студент-медик всем очень благодарен, но считает этот поступок своим долгом, а не геройством.

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