Барнаулец спас кота, которого в мешке бросили в ледяную Катунь

Бесчеловечная жестокость и незаурядное мужество сплелись в одной истории, которая произошла накануне, 5 апреля, на одной из туристических баз Республики Алтай.

На этой базе отдыхала супружеская пара из Барнаула. Утром молодые люди готовились к завтраку. Рядом с беседкой, где им накрывали на стол, прогуливался кот. Он дружелюбно мурлыкал и даже не пытался проявить каких-либо признаков агрессии. Вдруг один из сотрудников туристической базы крикнул другому человеку, чтобы тот убрал кота. Мужчина не заставил себя долго ждать. Он взял животное на руки и куда-то унес.

Сергей Завалихин со своей супругой Ксенией и спасенным котомФото: из личного архива героя(ев) публикации

— Мы уже позавтракали, как вдруг увидели, что человек, который уносил кота идет по берегу с мешком. Мы сначала ничего не поняли. Когда он кинул мешок в воду, мы с женой заметили, что в нем кто-то барахтается. Мы сразу догадались, что это тот самый кот, — рассказывает Сергей Завалихин, который ни секунды не раздумывая бросился в ледяную воду, чтобы спасти животное.

Мужчина рассказал, что когда вытащил кота на берег, тот уже успел нахлебаться воды. Сергей и его жена вызвали участкового и написали заявление на сотрудника туристической базы, чтобы его привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.

Также Сергей Завалихин рассказал, что сейчас кот, которого он спас, находится в ветеринарной клинике в Майме. Животное сильно пострадало от переохлаждения и ему требуется лечение.

Помимо прочего об этой истории написали в сообществе организации помощи бездомным животным «Котопес». Подписчики активно оставляют свои комментарии по поводу произошедшего:

— Молодцы ребята! Счастья, здоровья вам. Настоящий мужчина! — написала Любовь Рубанова.

— Спасибо вам за ваше неравнодушие к животным! Здоровья вам и счастья. Парень умница большой! Это большая редкость для людей. Читая эту историю, я поняла в очередной раз, какие люди разные. Одни ни за что убивают животных, а другие лезут в холодную далеко небезопасную реку. Огроменное вам человеческое спасибо! Есть еще чуткие люди! — добавила Надежда Овчинникова.

— Дай Бог здоровья, главное, чтобы и парень не заболел после нахождения в холодной воде, — оставила комментарий Татьяна Поздеева.