Сын Валерия Золотухина стал очень плохим парнем

Внебрачный сын нашего земляка, актера Валерия Золотухина Иван пошел по стопам своего отца и занялся творчеством.

Иван растет очень талантливым и активным парнем: он занимается в театральной студии, играет в баскетбол, поет, танцует. А недавно он снялся в социальном ролике на тему буллинга.

vinseven_life Наконец-то вышел в сеть социальный ролик на тему: Буллинг в школах.

- Друзья! Наконец-то вышел в сеть социальный ролик на тему: «Буллинг в школах». Я принимал в нем участие и играл «ОЧЕНЬ ПЛОХОГО ПАРНЯ», - написал на своей странице в Instagram сам Иван Золотухин.

Кстати, этот ролик вышел еще пару месяцев назад, но сообщить об этом начинающий актер решил сегодня. В последнее время буллинг – это чуть ли не одна из главных проблем в современной школе.

ШУМ.Одиночество никогда не бывает чужое. Оно всегда личное. Как заболевание. Точно такой же диагноз может быть у кого угодно. Но ощущение непередаваемы, непонятны для других. Давящие, жгучие, принципиальные.

- Буллинг – это агрессивное преследование одного из членов школьного сообщества. Жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, поскольку находится в одиночестве и изоляции от данного сообщества, - говорится в аннотации к ролику.

В трехминутном видео идет повествовании о школьнике, который всячески пытается рассказать своей маме о проблемах в школе, о том, что он не хочет идти на занятия, но она не слышит его. Она слишком занята своей работой. Она не видит его кровоподтеки, разбитый нос, плохое настроение. Ей важны отчеты, а не собственный ребенок.

По сценарию из-за агрессивных школьников их одноклассник падает из окна

В один из дней, когда прозвенел звонок и другие ребята поспешили в коридор, два хулигана (одного из которых играет Иван Золотухин), набрасывается на беззащитного одноклассника и подталкивает его к открытому окну. Не в силах справиться с натиском он падает с высоты.

Только оказавшись у больничной койки своего сына мать начинает его понимать.

- Прости меня. Прости… - еле слышно шепчет женщина.

- Мама?

- Да, Ванечка, я здесь, я слышу тебя! – наконец-то произносит она то, что так хотел услышать школьник.

- В роли жертвы может быть и твой ребенок, но ты об этом не знаешь, - добавляет в конце актер, сыгравший затравленного одноклассниками парня.

Только в больнице мама начинает слышать своего затравленного сына

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