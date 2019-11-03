2019-11-03T15:24:27+03:00
Общество

Внебрачный сын Валерия Золотухина стал очень похож на отца

Иван с матерью, актрисой Ириной Линдт, побывал на алтайском фестивале "Исток" [видео]
Анастасия Корягина
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Иван Золотухин (в центре) с Витиалием Кирпьяновым в Быстром Истоке. Фото: www.facebook.com/viktor.istokИван Золотухин (в центре) с Витиалием Кирпьяновым в Быстром Истоке. Фото: www.facebook.com/viktor.istok
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Российская актриса Ирина Линдт побывала в Алтайском крае со своим сыном Иваном Золотухиным. Семья приезжала ради участия в межрегиональном фестивале детского театрального творчества имени актера Валерия Золотухина «Исток».

Иван Золотухин в музее отца. Фото: www.facebook.com/viktor.istok

Иван Золотухин в музее отца. Фото: www.facebook.com/viktor.istok

Фестиваль проходил в Барнауле и в селе Быстрый Исток, на родине Валерия Золотухина. Друг алтайского актера Виталий Кирьянов выложил на своей странице в Facebook снимки с Ириной Линдт и Иваном. На них мальчик заметно повзрослел (18 ноября ему исполнится 15 лет), постройнел и стал все больше походить на знаменитого отца.

Иван Золотухин на сцене фестиваля "Исток". Фото: министерство культуры Алтайского края

Иван Золотухин на сцене фестиваля "Исток". Фото: министерство культуры Алтайского края

Судя по снимкам и видеороликам, Иван побывал в музее Валерия Золотухина, награждал участников фестиваля, а также сам выступил на конкурсе.

Иван Золотухин выступает на фестивале "Истоки".Видео: Надежда Леденева, Мемориальный музей В.С. Золотухина

Во время фестиваля Ирина Линдт дала короткое интервью журналистам, в котором рассказала, что ей и сыну на родине Валерия Золотухина "всегда тепло и хорошо", а Быстрый Исток - "это такой уголок на Земле, куда хочется приезжать". После окончания праздника семья посетила могилу Валерия Сергеевича.

Ирина Линдт дает интервью.Видео: Надежда Леденева, Мемориальный музей В.С. Золотухина

Вернувшись домой в Москву, Иван написал о своих впечатлениях от "гастролей на Алтае" в Instagram.

vinseven_lifevinseven_life
Иван Золотухин в Instagram
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Иван Золотухин уже успел сняться в нескольких фильмах и сериалах: Eins, Zwei, Drei, "Дед", "Любовь одна", "Курортная полиция".

Как проходил фестиваль

Более 300 детей разного возраста приняли участие в спектаклях и конкурсных выступлениях фестиваля: 10 детских театров, 43 чтеца и 12 вокалистов из районов края, Барнаула, Бийска, Новоалтайска, а также Кемеровской области, Республики Алтай и Москвы.

Иван Золотухин и Виталий Кирьянов вручают награду конкурсанту. Фото: www.facebook.com/viktor.istok

Иван Золотухин и Виталий Кирьянов вручают награду конкурсанту. Фото: www.facebook.com/viktor.istok

Фестиваль проводился по трем номинациям: «Театральные работы», «Художественное чтение» и «Вокальное творчество». Участники представили спектакли, инсценировки, стихи и музыкальные композиции на основе прозы Валерия Золотухина и Василия Шукшина, по произведениям детских писателей, по мотивам народных сказок, былей и современных авторских сказок.

Председатель Культурного Фонда имени Валерия Золотухина Ирина Линдт входила в состав жюри фестиваля наряду с вице-президентом фонда, актрисой и режиссером Анной Багмет. Список победителей фестиваля можно узнать на сайте краевого минкульта.

Иван Золотухин (второй справа) с мамой, актрисой Ириной Линдт (в центре), в Быстром Истоке. Фото: www.facebook.com/viktor.istok

Иван Золотухин (второй справа) с мамой, актрисой Ириной Линдт (в центре), в Быстром Истоке. Фото: www.facebook.com/viktor.istok

Справка

Актер Валерий Золотухин покоится на территории православного храма Покрова Пресвятой Богородицы, который был возведен при его участии в Быстром Истоке. О том, где его похоронить, Золотухин распорядился еще за 10 лет до смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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